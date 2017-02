Tiranë, nga java e ardhshme pagesa e parkimit përmes celularit

Nga java e ardhshme drejtuesit e mjeteve do të paguajnë tarifën e parkimit përmes një aplikacioni online. Kështu u shpreh kryetari i bashkisë Erion Veliaj gjatë analizës vjetore të agjencisë Tirana Parking.

Veliaj: Duke filluar nga ky muaj do të mundësojmë që çdo qytetar të paguajë me celuarin e vet parkingun për aq orë sa do të qëndrojë vetëm duke çuar një numër të targës tek numri i bashkisë 50 500. Vetëm duke e çuar aty numrin do të kesh të mundur të paguash parkingun për një orë.

Veliaj njoftoi se parkimi nëntokësor në sheshin Skënderberj do të jetë me pagesë dhe paratë e tij do të përdoren për të blerë pemët e pyllit orbital.

Veliaj: Cdo qindarkë që do të vijë nga parkimet e Tiranës do të shkojë për të blerë pemë për pyllin orbital.

Në parkimin nëntokësor të sheshit Skënderbej është llogaritur të parkohen 300 makina pasi ai të hapet në datën 14 mars.

/Oranews.tv/

