Tiranë, ja emrat e 480 qytetarëve që përfitojnë legalizimet, 120 e kanë gati lejen

Për 120 qytetarë tashmë Zyra e Agjencisë së Legalizimit Urbanizimit dhe Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale, Tirana 1 ka bërë gati lejen e legalizimit.

Drejtoria njofton qytetarët që gjejnë emrin në listën e mëposhtme që të paraqiten pranë zyrave përkatëse për të tërhequr lejet e legalizimit për ndërtimin e tyre pa leje.

Ndërkohë 360 qytetarë të tjerë duhet të paraqiten pranë zyrave përkatëse për të tërhequr faturat financiare për procedimin me tej me pajisjen me leje legalizimi për ndërtimin pa leje

Emrat janë të shoqëruar dhe me njësinë bashkiake.

Zyra e ALUIZNI-t Tirana 1 njofton qytetarët që kanë gati lejen e legalizimit

NR. EMER/ ATESI/ MBIEMER/ NJESIA BASHKIAKE

1 SINAN ABAZ HITHI NJ.3

2 KAPO HAMZA KAMBERI NJ.1

3 QEMAL RIFAT KOLGJINI NJ.2

4 PETRIT ELMAZ PANE NJ.7

5 GANI BEXHET MURATI NJ.7

6 FATOS ORHAN BREGU NJ.6

7 ZEQIR ZYBER VATA NJ.11

8 BASHKIM QAZIM VLADI NJ.9

9 FESTIM SHEFKI BEGOLLI NJ.9

10 XHAVIT SEJFULLA BICAKU NJ.

11 ALI SAHIT NEZA NJ.4

12 DASHAMIR TEKI METAJ NJ.6

13 ALI HASAN MUCA NJ.3

14 BEDRI EMIN KURTI NJ.7

15 JORGJI SKENDER PRIFTI NJ.2

16 AQIF ALUSH PEPA NJ.3

17 ARBEN DAJLAN JUPAS NJ.7

18 MELEQ NURI MUCO NJ.5

19 SADIK SERVET CACELLARI NJ.3

20 RIFAT AVDI CAHANI NJ.2

21 ELMAZ EMIN KURTI NJ.8

22 BEQIR, ARANIT OSMAN,BEQIR BEQIRAJ NJ.9

23 BESNIK HAZIS KALOSHI NJ.7

24 NIKOLL,ARTAN MARK,NIKOLL NIKA NJ.8

25 ABEDIN BAKI ZEQIRLLARI NJ.6

26 ARSHI,BESIM VEXHI MANDRI NJ.11

27 MUJSI FEJZI SHAMETI NJ.3

28 BUJAR NUREDIN KERLESHI NJ.8

29 ADRIATIK LARTI AGO NJ.6

30 HAXHI JAKUP METAJ NJ.6

31 FLAMUR ARIF ADILAJ NJ.6

32 ELES MISIR KARABRAHIMI NJ.6

33 ARJAN GANI GJECI NJ.9

34 HAZIZ HALIL XHAMETA NJ.6

35 RRENJE ASQERI MOLLANJI NJ.7

36 VATE MARK,NIKOLL BIGA NJ.4

37 SHKELQIM SHYQYRI PENGILI NJ.9

38 PERPARIM EMBRI HANELLI NJ.8

39 FADIL HASAN DOCI NJ.6

40 ARBEN BAJRAM HYSI NJ.6

41 NAZIKE FUAT MERKURI NJ.6

42 ASQERI ISA SAKOLLARI NJ.6

43 ARTUR SEFEDIN ZYFI NJ.6

44 XHEMIL ISUF TERZIU NJ.6

45 NIKOLIN NDUE NIKOLLI NJ.6

46 SAKIP SELMAN SULA NJ.8

47 NDERIM KUJTIM VELILLARI NJ.7

48 PETRIT SYLEJMAN MALAJ NJ.8

49 RIFAT DESTAN META NJ.11

50 BLERIM,HAMDI HAMDI,TAHIR BEQIRAJ NJ.11

51 HYSNI FECOR SHUKA NJ.3

52 SKENDER XHELADIN KRAJA NJ.6

53 HATEM,EDMOND,ANDI,PRANVERA ADIL,HATEM ALUSHLLARI,DOLLANI NJ.11

54 RAMI QEMAL TAHO NJ.4

55 ILIR HEKURAN HYSENI NJ.5

56 SHEFQET BEGTASH CEKA NJ.4

57 GENCI HYQMET SHYPHEJA NJ.4

58 HAMIT FADIL HYSKO NJ.6

59 GJIN LEK HYSAJ NJ.4

60 QAZIM,QAMILE,SOTIR,ANGJELINA BAJRAM,DEMIR,QAZIM,IRAKLI SULI,SULI,GJIKA,GJIKA NJ.4

61 IDRIT,AFRIM SHUAIP KAMBERI NJ.2

62 TEFIL KUJTIM VELILLARI NJ.7

63 ARIF ZALO KADIOLLI NJ.11

64 QEMAL SERVET BUNDO NJ.11

65 MYZAFER PETREF MEMAJDINI NJ.7

66 SAIMIR RAMAZAN NEZIRI NJ.7

67 SHOQERIA “ER-YLBER”. SH.P.K NJ.6

68 BESIM MIFTAR DATJA NJ.7

69 MUSTAFA SHEFKI CERAKU NJ.7

70 ILIR HALIL SECI NJ.11

71 ZAIM AVBEDIN OSMANAJ NJ.6

72 LEONARD ADEM XHEMALI NJ.6

73 YLLI KUJTIM VELILLARI NJ.7

74 PANDELI MURAT JONUSLLARI NJ.7

75 ILIR HASAN ISLAMAJ NJ.4

76 RAGIP SAIT JACAJ NJ.6

77 LULZIM REXHEP RAMAZANI NJ.6

78 SAMI MAHMUT BULKU NJ.6

79 ANEFI XHEZAR LIPO NJ.7

80 ARISTIDH,FADIL HALIT,HAXHI NUHO,BEZO NJ.9

81 HAKI,MIFTAR MIFTRA,HAKI AHMETI NJ.8

82 AGIM DESTAN LIKO NJ.6

83 SINAN HAXHI KROSI NJ.1

84 ARBEN SYZAN BANA NJ.1

85 GANI DULEJMAN HOXHA NJ.4

86 ZEF SELIM RAMAJ NJ.7

87 GJERGJ REIS IBRANJ NJ.6

88 SAMI ISA SAKOLLARI NJ.6

89 SKENDER QAZIM VLADI NJ.9

90 ESMERALDA,EMIRJON,MANUSHAQE AGIM,ELMAS MATRAKU NJ.6

91 NAZIF ISLAM XHETANI NJ.7

92 BASHKIM,DRITAN ALI,KARAFIL GERMENJI,ZYLYFTARI NJ.9

93 DRAGO GJERGJI FILOQI NJ.3

94 ARBEN RAMADAN BALLA NJ.3

95 SAZAN YZEIR MUKA NJ.11

96 OSMAN SELIM ZENELI NJ.6

97 SOFOKLI NEZIR DRAGOTI NJ.7

98 GEZIM SELAM CELA NJ.6

99 PERPARIM FADIL XHANGOLI NJ.7

100 SHEFQET MASAR LALA NJ.3

101 MUSTAFA LIMAN TOTRAKU NJ.7

102 SHEFQET ABDI GJONI NJ.6

103 VLADIMIR XHUMA HOXHAS NJ.3

104 SHKEMBOR FIDAI KALA NJ.11

105 ARTEMIS GANI TUTI NJ.9

106 SHKELQIM SHEFIT HYSAJ NJ.4

107 AGIM SKENDER TAFA NJ.5

108 MUSA MEHMET GAPI NJ.9

109 RESHAT SHAHIN PANE NJ.7

110 BUJAR NEVRUS HYSAJ NJ.4

111 DEMIR QERIM ISUFI NJ.3

112 DRITAN KASEM MUCA NJ.6

113 AGRON AQIF PEPA NJ.3

114 KOLE NDUE SUSAJ NJ.3

115 QEMAL MERSIN UKA NJ.9

116 GASPER NIKOLL ULDEDAJ NJ.11

117 SHERIF GANI VESELI NJ.2

118 SHEFQET SEID SIDA NJ.3

119 SELMAN HALIM ZHLLIMA NJ.11

120 ZYLFI MALIQ ADEMI NJ.2

ALUIZNI, Drejtoria Tirana 1- Lista e qytetarëve që duhet të tërheqin faturën financiare

NR. EMER ATESI MBIEMER NJESIA BASHKIAKE

1 ASTRIT FERHAT HASBEGU 1

2 ALTIN ZUJA MUCA 1

3 DEMIR LILO STROKA 1

4 NAIM REXHEP MATRAKU 1

5 SKENDER BEQIR BALLA 1

6 SINAN HAXHI KROSI 1

7 SKENDER VAHID ABAZI 2

8 LUTFI ZENEL VATA 2

9 BAKI HASHIM MATA 2

10 MARENGLEN RAMADAN MUSABELLI 2

11 FATMIR KADRI GJECAJ 2

12 AGRON, MINIRE HAMDI, RIZA DOMI 2

13 PARIM MUHARREM XHAFA 2

14 ALI DERVISH GJOKA 2

15 SELMAN REXHEP ISUFAJ 2

16 SPARTAK XHELAL MARKU 2

17 EMIN DEMIR ÇELIKU 2

18 KURT AVDI VATA 2

19 RAMAZAN HALIT KALOSHI 2

20 EQEREM SELMAN SELMANI 2

21 REXHEP ARIF VERBOFSHI 2

22 ALI AHMET KOLGJINI 2

23 SHEFIJE RAMADAN BULICA 2

24 NAZMI SELMAN BALLIU 2

25 EKREM HAJREDIN MUÇA 2

26 SEFER BEQIR PALUSHI 2

27 AVNI KADRI VATA 2

28 ASTRIT RAMIZ SULA 2

29 ISMAIL ZENEL VATA 2

30 AMALIA,MIHAL,LEONARD KAPSALI 2

31 MERSIN BEQIR BULICA 2

32 QAZIM MEXHIT HIDRI 2

33 BIDO SALI HOXHOLLI 2

34 HAMDI BANUSH MUCA 2

35 AVDYL, EDUART BAJRAM, AVDYL PASHKAJ 2

36 BIB MARK GJOMARKAJ 2

37 FUAT, VALBONA HASAN, ZENEL KOÇIBELLI 2

38 VANGJEL TARE DAPI 3

39 BUJAR ALI ISMAIL 3

40 SKENDER,ANDI,BASHKIM BASHKIM, BAJRAM BANUSHI 3

41 DYLBER RAMAZAN MUÇO 3

42 FETIM KASEM BALLO 3

43 HAMZA SULEJMAN LALA 3

44 AGIM AQIF PEPA 3

45 DILAVER GANI ABAZI 3

46 KUJTIM SELIM XHELILI 3

47 ISMAIL AMZA HAMZAJ 3

48 ASLLAN SINAN BOGDANI 3

49 DALIP SALI PEPMARKU 3

50 IRFAN AVDI GJANE 3

51 FIDA LUTFI HYSA 3

52 NJAZI NEIM ORHANI 3

53 FERDINAND, HYSEN DALIP ALUSHI 3

54 ADEM ZENEL ADEMI 3

55 ANDON LUTFI XAMO 3

56 VEXHI HAKI MUCO 3

57 ZENEL ALI KACELI 3

58 EKREM HAJREDIN TRAMPA 3

59 SHEFQET MASAR LALA 3

60 PETKO GJORGJI NIKOLLI 3

61 VANGJEL, GJERGJI VASIL KRISTO 3

62 REFIK DON BABOÇI 3

63 FEZULLAH, HAZIS,ESMA HAMIT, ZYBER BELBA 3

64 RUSHAN SHERIF MULELLARI 3

65 MINELLA PETRO JANAQI 3

66 LUTFI, GAZMEN SULEJMAN, LUTFI HYSA 3

67 MUHARREM SHERIF ELEZI 3

68 STAVRI MAHMUT CERRI 3

69 BASHKIM FERIK KROJ 3

70 GEZIM TASIM SHEHU 3

71 SHPETIM XHEMAL DULLA 3

72 RUSTEM, SHPETIM BAJRAM, RUSTEM BASHKURTI 3

73 LUAN JONUZ AGA 3

74 ILIR XHAVIT ÇELIKU 3

75 SHKELQIM HAMID DISHA 3

76 ZIJA RAMIZ ALDISHA 3

77 BUJAR AZBI TOÇI 3

78 NEXHBEDIN HAMID TOLA 3

79 RUZHDI ABDURRAHMAN KURMAKU 3

80 NURIDIN IBRAHIM AGASTRA 3

81 GEZIM IBRAHIM SALLAKU 3

82 ADEM HABIL LUSHA 3

83 TRENDAFIL AGRON TAHO 3

84 ARTAN HABIL LUSHA 3

85 MURAT CEN BOSHNJAKU 3

86 HAXHIRE SHYQYRI CANI 3

87 RESHAT SALI DOKA 3

88 ALI JASHAR MESTANI 3

89 DRITAN SINAN CAUSHI 3

90 NDRICIM HASAN GJYLMEZI 3

91 KASTRIOT SELMAN DOGANI 3

92 VASIL QAKO DHIMITRI 3

93 SADIK SALI BREGU 3

94 BAHRI, ASTRIT RESHAT QEFALIA 3

95 SALI SHEFKI LIFO 3

96 XHAVIT, XHEVDET SADIK SHKOZA 3

97 AGIM DERVISH MUSI 4

98 KUJTIM DERVISH MUSI 4

99 MUNIR FERAT DUMANI 4

100 MARTIN NDUE FROKU 4

101 RUFETE,GENTIAN XHEVDET,ASTRIT JOKA 4

102 PAL NIKOLLE KELI 4

103 FIQIRET HASAN BEKTESHI 4

104 LUSH MARTIN PEPKOLAJ 4

105 POLIKSENI (NAUM) KOCO LULA (SHUNDI) 4

106 FADIL QAZIM NEXHI 4

107 MANJOLA XHELAL AHMETAJ 4

108 BASHKIM, NAZMI MUSA THACI 4

109 VEBI HYSEN MUSTAFAJ 4

110 ABDURRAHMAN SULEJMAN AZUNI 5

111 VELI BAJRAM CAKRI 6

112 FATMIR FADIL VRAPI 6

113 GARIP ETEM BALA 6

114 HEKURAN NIJAZI ASLLANI 6

115 VASIL HYSEN SHUPLI 6

116 FATMIR TAHIR BERISHA 6

117 BARIJE SHEFKI BRAHOLLI 6

118 RUKIJE CEN LAMA 6

119 SAMI AZEM XHENGO 6

120 FATMIR TEME ALIAJ 6

121 ARDJAN SHEFIK SHABA 6

122 SABEDIN KASEM BAJRAMI 6

123 HASAN SHYQYRI KENGA 6

124 TEME HYSNI ALIAJ 6

125 NEKI IZET DOCE 6

126 SAIMIR SHEFKI LAMA 6

127 ILIRJAN NEVRUS PRRENJASI 6

128 DAUT TEME ALIAJ 6

129 ISLAM HAMZA ISLAMI 6

130 VALTER DEMIRALI BREGU 6

131 XHEVIT SULEJMAN XHIKA 6

132 MEJTE MUHAREN KOÇIU 6

133 AFRIM CAN DELIU 6

134 FATMIR RIZA LLESHI 6

135 KASTRIOT QEMAL RAMA 6

136 NASIP BIZAT KOÇI 6

137 FISNIK BAJRAM MANAJ 6

138 IBRAHIM SHEFKI LAMA 6

139 ISA MEHEMET DAUTI 6

140 SKENDER SHEFIK SHABA 6

141 FLORIAN ISA DAUTI 6

142 HETEM MELEQ KENAJ 6

143 ANDON DAUT CUKA 6

144 BLERINA STAF KETA 6

145 LUAN HAJRULLA DAUTI 6

146 BIDO MAKSUT MAKSUTI 6

147 SHKELZEN XHAFER SHUPLI 6

148 FETIJE ENVER RAMA 6

149 MIKEL ENVER KORTESHI 6

150 MUSA QAZIM VLADI 6

151 MASAR MAKSUT DOCI 6

152 NAIM BESIM BILALI 6

153 LEFTER IBRAHIM HARKA 6

154 LAVDERIM VAIT MATRAKU 6

155 ILIRJAN NEVRUS PRRENJASI 6

156 GEZIM MUHARREM RAMA 6

157 ARDJAN SHEFIK SHABA 6

158 SKERDI BAJAZIT ZINXHIRJA 6

159 ALBERT NAZMI PUCA 6

160 BUJAR RAHMAN MURGU 6

161 KRONI RAHIM DAUTI 6

162 BINAS NEXHBEDIN SAHITAJ 6

163 GJERGJI BAHRI SADIKLLARI 6

164 IBRAHIM SALIKO METELLARI 6

165 BUJAR,MURAT HYSNI,MAHMUT HALILAGA,HALILI 6

166 SAMI AZEM XHENGO 6

167 ISLAM HAMZA ISLAMI 6

168 NASIP BIZAT KOÇI 6

169 ZAMBAK ENGJELL HASANI 6

170 FLAMUR LIMAN ZITO 6

171 KADIR VAIT NAJDA 6

172 XHAFER ZALO MALO 6

173 ARTUR BAJRAM MANAJ 6

174 NASIM,MENTOR,ALFRED HYSENI 6

175 VALTER, AVNI KALEM MUSOLLARI 6

176 ISA SELIM BARDHI 6

177 MEHMET XHEMAL TOPALLI 7

178 RAMIZ ABAZ TAGA 7

179 PRANVERA DED KOLAJ 7

180 MISLIM ABAZ QINAMI 7

181 VANGJEL KOZMA DHAMO 7

182 GAZMIR, ILIRJAN HEKURAN LAHO 7

183 SEFEDIN NEZIR NDREGJONI 7

184 LADIMIR SHEFKI GJIKA 7

185 FIQIRI BEXHET IBI 7

186 ARJAN ENVER DISHANI 7

187 RUZHDI ABAZ QINAMI 7

188 FATMIR HYSEN DEMIRI 7

189 VEHBI ALI VUKA 7

190 HALIM, HAXHI HAXHI, HALIM LOKA 7

191 ARDIAN MISIR GRECA 7

192 AVNI HASAN BAJRAKTARI 7

193 BEKTASH HAMZA LIMI 7

194 BESIM QAMIL XHIXHA 7

195 MILAIM JAKUP CENA 7

196 NAZMIE DESTAN HOXHA 7

197 VALDET SHYQYRI SHEHU 7

198 RONJA SHEME JOZAJ 7

199 LINDITA SHYQYRI GONXHI 7

200 VLADIMIR NEVRUZ SELIMOLLARI 7

201 XHEMIL JONUS HURDHA 7

202 ISMAJL BRAHIM AJAZAJ 7

203 NEVRUS AHMET XHANGO 7

204 ROBERT NAZIF AGA 7

205 DURIM MUSTAFA NURJA 7

206 PELLUMB SADIK VASHA 7

207 HIDER IBRAHIM DACI 7

208 ILIR MUHARREM ROÇI 7

209 FREDERIK ISUF BOBO 7

210 YMER ALI BRAHIMAJ 7

211 EDMIR MUHARREM ROÇI 7

212 FADIL, SEIT,SPIRO RAPÇE 7

213 SPIRO FOTI SHKEMBI 7

214 EDUART SEFER SEFERAJ 7

215 VELO RAPO MYKAJ 7

216 MYSLIM, KUJTIM, PELLUMB ZYBER, MYSLIM ALLUSHI 7

217 SPAHE ABDULLA PASHKAJ 7

218 RAIF KRISTO BEBRI 7

219 MAHMUT ARIF GJOKA 7

220 ARSEN HAZBI KASO 7

221 TAF ABDYL HASA 7

222 JONUS HYSEN VESELI 7

223 TEREZE MARK NIKOLLI 7

224 MIRELA KADRI HAKA 7

225 ZELIJE, LEDIANA SALI, PERPARIM BRAHOLLI 7

226 OLLGA JORGJI ZOTO 7

227 MERJEME KOÇI SHKEMBI 7

228 RUZHDI XHELAL POJANA 7

229 SAMI ABAZ TAGA 7

230 XHEMAL, ARBEN ISMALANJI 7

231 NIKOLL PJETER PRENGA 7

232 EMBRI OSMAN HANELLI 8

233 FEMI NURI XHEMALI 8

234 MARASH NIKE NEÇAJ 8

235 BARDHE, YLLI TOSHI 8

236 FREDI BEXHET XHIMA 9

237 TEZIK SAFET DANGLLI 9

238 NIKO REFIK LULE 9

239 LEKE NDUE PROGNI 9

240 XHAVIT ALI HIDRI 9

241 SALI, DONALD KODHEL, SALI SALIAJ 9

242 KADRI ALI CEKU 9

243 HAXHI REXHEP LALA 9

244 BEKTASH YZEDIN ALIBEAJ 9

245 AGRON AVDYL DODA 9

246 ELMAZ IDRIZ KALOCI 9

247 REHIDE BAJRAM BUZHIQI 9

248 AGIM RAMADAN DOKA 9

249 MALIQ KARAFIL ZERE 9

250 KUJTIM AZIS LASKU 9

251 NAZMI ZEQIR SALA 9

252 LUSH GJON MARASHI 9

253 HAJDAR PLAKU 9

254 NAIM SHAQIR MURATAJ 9

255 FEMI, HALIT BESIM MUÇA 9

256 MUHARREM ILJAZ PLAKU 9

257 ZENEL SKENDER SUTA 9

258 SHUKRI ABDYL SULAJ 9

259 DASHAMIR, HAXHI HAXHI, ZALO MALOLLARI 9

260 ALBERIAN ISMAIL AHMETAJ 9

261 ADRIAN, SHPETIM SELMAN LULI 9

262 BLERIM RAMAZAN AHMETAJ 9

263 PERPARIJE ILMI HASA 9

264 LEFTER XHEMAL SULA 9

265 SADIK RUSTEM GJONI 9

266 SHEFQET XHEMAL SULA 9

267 MEXHIT MAHMUT SULA 9

268 VESEL KADRI DUKA 11

269 FLAMUR XHELAL HIDRI 11

270 ASTRIT MURAT POKA 11

271 RUSTEM SAIMIR SHAQIRI 11

272 QEMAL QAZIM HAÇKAJ 11

273 EMIN MALIQ HOXHA 11

274 TOMOR KASO XHAFERAJ 11

275 SHKELQIM SHAQIR CULLHAJ 11

276 NATASHA ILO QOSLLI 11

277 SHKELQIM REXHEP RRUCI 11

278 FATMIR SABRI LILA 11

279 MEXHIT REFIK SORRA 11

280 LULZIM DEMIR SALA 11

281 ROMEO,DANIELA,AFERDITA YLLI, FEJZO HODO 11

282 PAL FRON PJETERGJOKA 11

283 FRAN NDUE SADRIA 11

284 HAMZA SABRI LILA 11

285 KIN NDUE GJOKA 11

286 MHILL KOLE RRAHI 11

287 SIMON MIRAKE LEKAJ 11

288 NAZMI HATE HASANLLARI 11

289 LUSH ZEF VATA 11

290 KRISTO ILMI MEJDINI 11

291 KUJTIM SHKURT PRENGA 11

292 ZEF DELIA 11

293 ARBEN BUZHIQI 11

294 BAJRAM ILJAZ CANLLARI 11

295 DYLBER JONUZ ABAZI 11

296 BAJRAM MUSA BAJRAMI 11

297 MARASH MARK NDOJ 11

298 ALFRED GJIN KOLA 11

299 ANTON, GJIN GJIN, JAK UKA 11

300 PELLUMB PELLAN MOLLANJE 11

301 MARK ZEF VUKZA 11

302 JORGO BEJCE KORAQI 11

303 ISLAM MYSLIM HAKCANI 11

304 LULE HAMDI ELEZI 11

305 MARTIN, GEZIM PREND PJETERNIKAJ 11

306 ZYRAFETE IDRIZ VESELI 11

307 AZEM GANI VESELI 11

308 HAVA DYLBER CELA 11

309 VASIL ILIA IKONOMI 11

310 NDUE PAL MANDREU 11

311 KOL MHILL CUMRAKU 11

312 BAJRAM SHEQER FURRIKU 11

313 KADRI MUSA BAJRAMI 11

314 LULZIM SADIK MATOSHI 11

315 VEZIR ALUSH MUJOLLARI 11

316 NIKOLL PREL SUTI 11

317 MIRASH NDREC GJERGJI 11

318 DEFRIM ISUF FURRIKU 11

319 XHAFER SADIK ÇELA 11

320 LULASH, FERIT NDOC PRENDI 11

321 PAL MHILL NDOCI 11

322 AGIM GANI SHTYLLA 11

323 BASHKIM, NAZMI HASAN SITA 11

324 ALFRED MARK NDOJ 11

325 AGRON PERPARIM POKA 11

326 NDOK MARTIN ARAEMADHE 11

327 GEGE DEMUSH PJETERNIKA 11

328 SEFEDIN KAPLLAN ELEZI 11

329 NIKOLL ZEF KOLPREÇAJ 11

330 RESMIJE HXHI MILE 11

331 MEHDI QAMIL YMERI 11

332 SIMON MIRAKE LEKAJ 11

333 BILAL MYSLIM AHMETAJ 11

334 ROLAND HYNER BLACERI 11

335 MYSLIM, KUJTIM, PELLUMB BAJRAM AHMETAJ 11

336 HASAN HALIL MORINAJ 11

337 TONIN PAL NIKAJ 11

338 AJDIN SULEJMAN MECI 11

339 ZELE QAZIM PAJOLLARI 11

340 FADIL FEZULLA ALLMETA 11

341 VATE CUN PREKPERAJ 11

342 MHILL PJETER NDOCI 11

343 GJELOSH KOL BUQA 11

344 ALFRED FRANG UKA 11

345 JANI NESHAT SHAMETI 11

346 AFERDITA XHELADIN BEQIRI 11

347 MYFTAR BAJRAM VELIU 11

348 ENVER SAJAMIT MUJOLLARI 11

349 ALI VELIKO AGO 11

350 MARASH NDOC DODA 11

351 SEFEDIN SEJDI LOCA 11

352 BESIM LIMON GACI 11

353 AGIM NDOC RAMAJ 11

354 YZEIR SHASHO GJATA 11

355 AGIM, VIKTOR PREK LEKAJ 11

356 AVDIM NURI AVXHI 11

357 NIKO MYSLIM VILA 11

358 ADRIATIK SEIT BALLIU + BASHKPRONARET 11

359 KUJTIM ZEF KOLPREÇAJ 11

360 BUJAR SHASHO GJATA 11



