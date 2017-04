Thethi si pasuri, Ministria e Kulturës: Do prishen ndërtimet pa leje

Thethi do të kalojë para verës në sitën e IKMT, ku do ndërhyhet në objektet me strukturë betoni që nuk kanë respektuar arkitekturen karakteristike të zonës. Pasuritë natyrore të Thethit janë të lidhura ngushtë me trashëgiminë kulturore dhe historike të banorëve vendas, duke formuar bazat më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit.

I shpallur monument kulture dhe zonë e mbrojtur nga ministria e linjës, parku kombëtar i Thethit pritet të ketë një pranverë të “acartë”. Ndërtimet pa leje me struktura betoni që nuk kanë lidhje me arkitekturën pritet të kalojnë në sitën e IKMT-së, ku nuk përjashtohen edhe prishjet. Zv/ministri Zef Çuni thotë se paralelisht është ndërtuar rregullorja e re që parashikon çdo lloj ndërhyrje në këtë zonë, përfshire modelin e ndërtimeve apo zhvillimit të saj.

Zef Çuni, zv/minister i Kultures: Do ta shpallim monument kulture dhe krejt Thethin zonë e mbrojtur. Mbi bazën e një rregulloreje të saktë do të veprohet qoftë për ndërhyrjen në zonat e mbrojtura qoftë në zonat muzela, të cilat do të jenë të paprekshme. Do të nderhyhet edhe për të korrigjuar gabimet që janë bërë, pro ajo që është e rëndësishme është që pushteti lokal dhe qendrore të jenë konsekuent në mbrojtjen e kësaj pasurie.

Çuni thote se është e pafalshme të veprohet siç po bën pushteti vendor, duke e parë këtë zonë si periferi.

Zef Çuni, zv/minister i Kultures: Operohet me të njëjtat forma, me të njëjtat materiale për të ruajtur harmoninë e ndërtimit aty. Bashkia e kontrollon atë territor dhe mundet që në çdo kohë ta kontrollojë situatën, por edhe ne do të bëjmë punën tonë.

Pasuritë natyrore të kësaj zone janë të lidhura së bashku edhe me trashëgiminë kulturore dhe historike të banorëve vendas, duke formuar kështu, bazat më të rëndësishme për zhvillimin e turizmit. Ujevara e Thethit, Kanioni i Grunasit, shpellat të cilat me përmasat e tyre dhe dukuritë interesante që mbartin brenda tyre si liqenet nëntokësore, galeri, sifone etj., janë bërë shkak i shumë legjendave të krijuara nga vetë banorët e zonës. Ne Theth janë të shpallura monument edhe Kisha ne qender të fshatit, si dhe kulla e ngujimit.

/Oranews.tv/

