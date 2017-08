Kukës - Thatësira e zgjatur, UKK aksion për furnizimin e banorëve me ujë të pijshëm

Në kushtet e thatësirës së zgjatur, Bashkia e Kukësit dhe Ndërrmarja e Ujësjellës Kanalizimeve në këtë qytet kanë ndërrmarë disa aksione për të garantuar furnizimin me ujë të pijshëm për banorët dhe për të ndërprerë lidhjet e paligjshme.

Përgjegjësi i Task Forcës, Xhem Petku bën me dije se prej mesit të muajt korrik janë prerë rreth 180 lidhje të paligjshme ndërsa po punohet edhe për përfshirjen në sistem të të gjithë abonentëve familjarë.

Xhem Petku: “Rilidhjet do të bëhen që secili banor të ketë ujë dhe do të bëhet me matje. Të gjithë qytetarët do të furnizohen në mënyrë të barabartë. Fillimisht po punojmë në fshatra pastaj do vazhdojmë deri në qytet, duke iu bërë thirrje banorëve që të na mirëkuptojnë, pavarësisht se reshjet nuk na favorizojnë dhe nga ana financiare jemi në vështirësi për shkak të disa borxheve të trashëguara.”

Bashkia dhe Ndërrmarja e Ujësjellës Kanalzimeve po punon ndërkohë edhe për vjeljen e detyrimeve të prapambetura të ujit të pijshëm, të ardhura që do të shkojnë në përmirësimin e sistemit dhe garantimit të furnizimit më ujë.

