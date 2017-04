Bilanci - Tërmeti me epiqendër Kurbneshin, 9 banesa të dëmtuara nga lëkundjet

Emergjencat Civile kanë raportuar mëngjesin e sotëm bilancin e dëmeve materiale që la pas tërmeti i një dite më parë me epiqendër Mirditën.

“Në datë 08.04.2017, ora 15:52:57, Instituti i Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit, ka regjistruar një lëkundje tërmeti me magnitudë ML=5.1 Rihter, me thellësi 15 km dhe me epiqendër në fshatin Kthellë, Njësia Administrative Kurbnesh, bashkia Mirditë”.

Lëkundjet e tërmetit kanë qenë të forta dhe janë ndier në qytet Shkodër, Lezhë, Burrel, Dibër, Klos, Tiranë, Krujë dhe Elbasan.

Emergjencat Civile bëjnë me dije se tërmeti ka shkaktuar çarje të mureve të banesave në këto zona:

-Në fshatin Përlat i Epërm, Njësia Administrative Kurbnesh, është dëmtuar banesa e 1 shtetasi.

-Në bashkinë Klos kanë pësuar çarje të mureve 5 banesa.

-Në fshatin Bardhaj, Njësia Administrative Kurbnesh, eshte dëmtuar 1 banese

-Në fshatin Bulshare, Njësia Administrative Orosh, eshte demtuar 1 banese.

-Në Njësinë Administrative Orosh, bashkia Mirditë eshte demtuar 1 banese.

Emergjencat Civile thonë se është ngritur grupi i punës për të verifikuar ditën e sotme të gjitha banesat të cilat kanë problematikë për shkak të lëkundjeve të tërmetit në bashkinë Mirditë.

Ditën e djeshme Drejtori i Përgjithshëm i Emergjencave Civile Shemsi Prençi së bashku me Drejtorin e Koordinimit të Prefekturave në Ministrinë e Punëve të Brendshme Bekim Murati kanë shkuar në zonat ku ka rënë tërmeti dhe kanë parë nga afër situatën.

Emergjencat Civile kane qenë në kontakt të vazhdueshëm me përfaqësues të pushtetit vendor për të marrë çdo informacion rreth dëmeve të shkaktuara dhe marrjen e masave per perballimin e situates.

/Oranews.tv/

