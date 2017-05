Për Ora News - Tërheqja nga Kavaja, kandidati Shehi: Lajmin e mësova nga mediat

Kandidati i Partisë Socialiste Klodian Shehi, deklaron se është surprizuar mbi kërkesën e kryeministrit për tu tërhequr nga gara. Në një bisedë telefonike për Ora Neës ai thotë se ka qenë në hapjen e sezonit turistik kur ka dëgjuar në mediat për këtë kërkesën.

Shehi: Kam dëgjuar për kërkesën e hapjes së sezonit turistik në Kavajë.

Megjithatë ai shprehet i gatshëm të futet në garë kurdo qoftë ajo.

Shehi: Unë besoj që të rriten mundësitë dhe besoj se ka patur arsyet e veta që ka hequr dorë nga gara. Unë jam kandidat i PS dhe do të bëj më të mirën për qytetin tim dhe interesat të cilat i ndërthuren. Megjithatë, vendimi jonë i gatshëm është të garojmë në cdo moment që kandidati tjetër apo i cili do të përballet me ne, të hyjë në garë.

Në lidhje me kërkesën për tërheqjen përfundimtare ai shprehet tashmë po diskutohet.

Shehi: Atë po shqyrtojmë.

Klodian Shehi aktualisht është zëvendëskryetar në bashkinë e Kavajës dhe pas shkarkimit të Elvis Rroshit, qëndron në krye të kësaj bashkie.

