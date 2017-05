Itali - Takimi i prindërve me vajzën e vogël çoi në pranga pogradecarin e kërkuar

Një 28 vjeçar shqiptar i shpallur në kërkim nga italiane është arrestuar në bashkëpunim me policinë shqiptare. Mediat italiane shkruajnë se Leonard Muçllari është arrestuar nga Italia rreth 6 vite më parë, ndërsa është arrestuar në Pogradec.

Ai kërkohej për prodhim, trafikim dhe posedim të drogës si dhe vjedhje me armë. Në vitin 2014, Gjykata në Locri e ka dënuar atë me më shumë se 7 vite burg.

Më 26 tetor 2011, Muçllari u arratis nga arresti shtëpiak Palizzi Marina, në provincën e Reggio Calabria, në të njëjtën ditë që kishte ditëlindjen.

Pas arratisjes, pesë ditë më vonë ka ndryshuar emrin e tij duke e bërë Hasan Muçollari, i bindur se në këtë mënyrë do të mund të humbte përfundimisht gjurmët nga drejtësia italiane dhe do të vazhdonte një jetë të re. Në vitin 2012, ai u martua në Pogradec, ndërsa punonte herë pas here i shofer kamionin.

Dy vite më vonë, ai kishte një vajzë. Por në Kalabis, hetuesit e kanë monitoruar në vijimësi prindërit dhe motrën e vogël të tij që jetojnë në Palizzi të Italisë.

Pasi u arratis, ata ndërprenë çdo kontakt me të afërmin e tyre, përveç një telefonate në shtator të vitit 2016 me babain e tij, me shpresën se identiteti i ri nuk do të mund ta zbulonte më.

Ishte kjo telefonatë ajo që bëri që hetuesit italianë të vihen në lëvizje duke kryer përgjime. Nëpërmjet rrjeteve sociale, hetuesit kanë zbuluar bashkëshorten e tij dhe miqtë e 28 vjeçarit.

Në dhjetor 2016, prindërit vendosin të largohen nga Italia për t’u takuar me mbesën e tyre, një udhëtim që i lejoi hetuesve të gjejnë vendbanimin e të riut dhe t’i kërkojnë autoriteteve shqiptare që ta arrestojnë. Pas 6 vitesh në arrati, shqiptari tashmë do të përballet me dënimin.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter