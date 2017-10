Reagimi - “Tahiri”, Rama: Shokuese ajo çka ka dalë nga biseda e dy kriminelëve

Kryeministri Edi Rama e ka konsideruar të neveritshme dhe shokuese atë çka ka dalë prej bisedave të dy kriminelëve, ndërsa thekson se pavarësisht aftësisë së integritetit dhe qëllimeve të mira që ka pikasur tek Saimir Tahiri, shqiptarët duhet të dinë të vërtetën.

Rama u kërkon organeve ligjzbatuese që t’i shkojnë deri në fund dhe pa humbur kohë kësaj historie, duke shtuar se qeveria e re nuk do të tolerojë askënd që zgjedh rrugën e krimit.

Reagimi i plotë i Ramës:

Është e neveritshme dhe shokuese çka ka dalë prej bisedave të dy kriminelëve!

Saimir Tahirin e njoh prej vitesh dhe kam pasur vetëm fjalë mbështetjeje e inkurajimi për të, si person me qëllime të mira, aftësi dhe integritet.

Por Shqipëria dhe shqiptarët sot duan e meritojnë të dinë të vërtetën, vetëm të vërtetën dhe asgjë tjetër përveç të vërtetës. Prandaj të gjitha organet ligjzbatuese, duhet t’i shkojnë deri në fund e pa humbur kohë kësaj historie, për të hedhur dritë të plotë mbi faktet.

Vetë qeveria e re është krijuar për të mos falur e as toleruar këdoqoftë, që zgjedh rrugën e krimit në vend të rrugës së Shqipërisë që duam – Me shtet, punë, mirëqenie.

Asnjë luhatje. Asnjë rezervë. Asnjë dyshim: Lufta jonë me krimin do të vazhdojë në çdo ditë me edhe më shumë forcë. Deri në fund!

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter