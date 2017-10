Tahiri: Një rracë e re dhunuesish po rritet, Parlamenti nuk dëgjon

Ish-ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri është kundër dhunuesve të kafshëve. Duke iu referuar një rasti ku një person dhunon një qen, ish-ministri Tahiri thotë se “Nje rrace e re dhunuesish po rritet”

Reagimi i Tahirit është edhe një tërheqje vëmendje ndaj Parlamentit, pasi një vit më parë ai thotë se ka propozuar një p/ligj për mbrojtjen e kafshëve nga dhuna, por që nuk ka ndryshuar.

Reagimi i ish-ministrit Tahiri

Nje rrace e re dhunuesish po rritet. Sot me nje qen, neser me nje shok a familjar, e keshtu pa mbarim.

Thuajse 1 vit me pare propozova nje p/ligj per mbrojtjen e kafsheve nga dhuna, por PARLAMENTI NUK DEGJON.

Me mbetet ta risjell perseri ne vemendje, me shpresen se te gjithe ata qe nga kjo e sotmja jane neveritur e frikesohen nga e ardhmja, te gjejne kohe te behen bashke e te detyrojne parlamentin te marre ne shqyrtim e te miratoje nje ligj per te ndalur perfundimisht masakren ndaj kafsheve.

/oranews.tv/

