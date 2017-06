Surprizon Ilir Meta, shikoni si i bie daulles në Kukës

Ish kryetari i LSI Ilir Meta dhe numri dy i kësaj force Luan Rama kanë vijuar fushatën në Kukës e cila është përmbyllur me këtë valle kuksiane dhe ku as Meta dhe as Luan Rama nuk kanë nguruar ti bien daulles duke improvizuar vallen e Kukësit.

Më herët nëkryetari i LSI Luan Rama tha se për herë të parë kjo forcë politike do marë një mandat në Kukës dhe se angazhohet për të punuar për më shumë mirëqenie.

Luan Rama: Sfida jonë është beteja me të nesërmen e Shqipërisë. Sfida jonë është beteja që duhet ta fitojmë për të nesërmen e rinisë së këtij vendi, për të nesërmen e rinisë së Kukësit e cila nuk duhet të kërkoj rrugën e shpëtimit në emigracionin e paligjshëm, por duhet ta gjej shpëtimin, punën, dashurinë për atdheun, pikërisht në trojet e veta, pranë familjeve të veta dhe LSI merr përsipër ta bëj Shqipërinë vendin e punës, të mirëqenies dhe të dashurisë së shqiptarëve.

Sipas Metës zgjedhjet e 25 qershorit do të bëjnë një transformim pozitiv të politikës shqiptare pasi LSI do të dalë forcë e parë. Në Kukës LSI kandidon me Silvi Beçajn.

Shikoni videon:

