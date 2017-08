Sulmet në Spanjë, ambasadori ynë apel shqiptarëve: Shmangni zonat turistike

Ambasadori i Shqipërisë në Spanjë Rezar Bregu konfirmon se fatmirësisht nuk ka shqiptarë të lënduar nga sulmet terroriste në Spanjë. Megjithatë ai thekson se ka pasur mjaft telefonata për tu interesuar mbi situatën dhe se është marrë kontakt me të gjithë spitalet për të marrë informacion nëse do të kishte të plagosur.

Bregu: Nuk konfirmohet që të ketë asnjë shtetas shqiptar të lënduar, pra as të plagosur, aq më tepër të asgjësuar. Kemi qenë në vazhdim në ndjekje të situatës për të parë se si evoluon me numrin e ri të njerëzve që evidentohen si të plagosur. Ka patur pak telefonata informative, por jo për ndihma. Nuk ka një evidentim të njerëzve që mund të kenë humbur apo kanë humbur kontaktin me të afërmit e tyre duke qenë në qytetin e Barcelonës.

Bregu thekson se qëllimi i terroristëve është pikërisht për të ngjallur panik, ndaj ai këshillon shmangien e zonave të populluara.

Bregu: Të ndjekin të gjitha udhëzimet, orientimet e autoriteteve lokale të Barcelonës që ti shmangen zonave të mëdha turistike. Duhet patur dicka, që Barcelona është kryeqyteti evropian i turizmit. Bëhet fjalë për një qytet me përmasa të mëdha të përqendrimit të turistave.

Tashmë Spanja ka shpallur tre ditë zie kombëtare, teksa është shpallur dhe gjendja e jashtëzakonshme

/oranews.tv/

