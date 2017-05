Starton Bienalja e Mesdheut, takimi i parë tek “Parku Rinia”

Nga data 4-9 maj do të mbahet në Shqipëri Bienalja e 18 mesdhetare me 230 të rinj pjesëmarrës nga vendet e Europës dhe Mesdheut. Aktiviteti i parë u mbajt te “Parku Rinia” në kryeqytet, ku të pranishëm ishin organizatorë, përfaqësues të qeverisë, artit dhe kulturës.

Ka çelur siparin në Tiranë Bienalja e 18 e Mesdheut me artistë të rinj nga Europa dhe Mesdheu. Dita e parë nisi me aktivitete në “Parkun Rinia”, me përshëndetjen e ministres së Kulturës, Mirela Kumbaro dhe përfaqësuesve të tjerë të artit, kulturës dhe përfaqësuesve të pushtetit lokal.

Kumbaro: Në fakt Shqipëria është kthyer në qendrën e Mesdheut dhe do të jetë e tillë për një javë të tërë. Është një histori që ka nisur me një episod, kam marrë një mesazh nga një artist i ri, ishte fundi i 2013 i cili më tha se nuk është anëtare e Bienales së Mesdheut, e krijuesve të rinj dhe kjo na privon ne artistëve të rinj nga mundësia që të jemi pjesë e asaj organizate prej disa dekadash e na privon dhe shumë mundësi të tjera. Dhe në fakt ky ka qenë sinjali i parë dhe kontakti i parë që kam marrë me Bienalen e Mesdheut.

Fokusi i Bienales së 18 të Mesdheut ka për qëllim shkëmbimin e kulturave mes vendeve të ndryshme si një pikë takimi për të sfiduar të kaluarën, të tashmen dhe të ardhmen. Për herë të parë ky eveniment do të zhvillohet në vendin tonë, ku do të shtrihet në Tiranë dhe Durrës nga data 4 deri në 9 maj. Do të marrin pjesë 230 artistë nga vende të ndryshme. Media-partner i Bienales është edhe Ora News.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter