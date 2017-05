Ceremonia - Start-Up Albania 2017, shpallen 5 fituesit e konkursit nga 77 garues

Delegacioni i Bashkimit Europian përmes Rrjetit të Informimit të BE në Shqipëri ka shpërndarë përmes një ceremonie çmimet per 5 fituesit e konkursit Start-UP Albania 2017, konkurs që synon forcimin e klimës së biznesit në Shqipëri. Ambasadorja Romana Vlahutin garantoi se BE do të mbështesë sipërmarësit e rinj.

Në ditën e Europës, delegacioni i Bashkimit Evropian në Shqipëri përmes rrjetit te informimit te BE si edhe ne bashkepunim me institucione te tjera ka shpallur 5 fituesit e konkursit Start Up Albania 2017.

E pranishme ne ceremonine e ndarjes se çmimeve, Ambasadorja e BE Romana Vlahutin tha se në Shqipëri sipërrmarësit e rinj hasen me mungesën e financimeve ndërsa garantoi mbeshtetjen e BE ndaj ideve dhe siperrmarjeve te reja.

Vlahutin: Në Shqipëri është ende e vështirë për Start Up-e dhe një nga pengesat është mungesa e financimeve. Për periudhën 2014-2020, fondet të cilat janë përcaktuar nga fondet IPA për Shqipërinë në fushën e konkurueshmërisë janë rreth 50 milion euro, ndërsa 7 milion euro janë parashikuar për inovacionin. Ne do të sjellim nga BE specialistë të cilët do tu ndihmojnë të gjeni rrugën e suksesit. Ju lutem, jinni kurajoz dhe mos hezitoni të trokisni në dyert tona.

Në konkursin Start Up Albania 2017 morën pjesë 77 aplikante. Konkursi synon përmirësimin e klimes së biznesit ndërsa në fokus ka sipërrmarësit e rinj.

