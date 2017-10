Për herë të parë - Thertore publike në Tiranë, Veliaj: Rrit cilësinë dhe ul çmimin e mishit

Nga sot, qytetarët e Tiranë do të kenë një thertore publike për të blerë produktet e mishit. E para në llojin e vet, thertorja është hapur në zonën e Vaqarrit dhe ka për qëllim rritjen e cilësisë dhe sigurinë e produkteve të mishit. Kryetari i bashkisë së Tiranës, tha se qëllim tjetër është edhe ulja e çmimit të mishit, ndërsa kërkoi nga operatorët privatë që të kujdesen për sigurinë në thertoret e tyre.

Është hapur në Tiranë thertorja e parë publike, që garanton cilësinë e produkteve të mishit. Thertorja është hapur nga Bashkia e kryeqytetit, dhe është pozicionuar në zonën e Vaqarrit.

Kryebashkiaku Veliaj tha se përveç rritjes së sigurisë, futja e një operatori publik ka për qëllim edhe uljen e çmimeve në treg.

Veliaj: Kjo punë nuk ka të bëjë me sigurinë ushqimore, por me sigurinë kombëtare. Ka ardhur koha t’i mendojmë seriozisht këto, ta marrim seriozisht jetën, që nga mënyra se si kalojmë rrugën, deri te ushqimi që fusim në stomak. Kjo thertore vendos një standard. Ashtu si në shumë fusha ku kemi futur një operator publik, qoftë për pastrimin, edhe në nisma të tjera ku publiku po bën një punë më të mirë se privati, ashtu do fillojë edhe në industrinë e konsumit dhe përpunimit të mishit. Po fusim një operator publik, së pari për të ulur çmimet në treg, duke qenë se kemi çmime shumë më konkurruese se sa privati; së dyti, për të rritur cilësinë dhe për t’u thënë të gjithëve standardi ynë është ky.

Veliaj kërkoi edhe nga subjektet private që të rrisin standardet e sigurisë të shitjes së produkteve të mishit.

Veliaj: Kemi një shërbim me cilësi më të lartë dhe çmim më të ulët. Edhe për fermerët në këtë zonë, por besoj që për gjithë Tiranën, sot bashkia ofron një shërbim publik shumë herë më të sigurt dhe shumë herë më të lirë se shërbimi privat. Ndaj dua të bëj një ftesë publike për të gjithë ata që janë në këtë lloj biznesi, të përdorin thertoren publike të bashkisë dhe të gjithë ata që janë në sektorin privat, t’u kërkoj siç u kërkojmë edhe operatorëve të tjerë në fusha të tjera, të mbajnë standardin e bashkisë. Publikja e ka fuqinë, jo publikja që trashëguam, ku ishte degjeneruar çdo aset publik, por publikja e administruar mirë, e ka fuqinë të ngrejë stekën shumë lart edhe për privatin.

Për këtë thertore publike do të kujdeset Agjencia për Mbrojtjen e Konsumatorit.

Drejtorja e këtij institucioni, Rudina Hoxha, tha se ky angazhim nxit rritjen e cilësisë së produkteve të mishit.

Hoxha: Kemi marrë përsipër për të qenë dhe një ent rregullator për të gjithë procesin e therjes së mishit, pra që nga ferma deri tek tavolina e konsumatorit. Nuk ka të bëjë fare në uljen e konkurrencës apo në mbylljen e bizneseve të kësaj natyre, por duam të lançojmë që kjo është pikërisht ajo që duhet dhe ajo e cila e garanton konsumatorin e Tiranës që të konsumojë mish të sigurt.

Veterineri i Bashkisë Tiranë do të jetë i pranishëm në këtë Thertore Publike duke garantuar përmes vulës, standardet e mishit që del nga ky ambient.

