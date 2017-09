Spektakli për 10 vjetorin e Ora News, gjithçka po ndodh në FOTO

Sonte në orën 19:00, RTV Ora News do të ndezë dritat e një epoke jetë, një rrugëtim i gjatë 10 vjeçar me përpjekje, suksese, vështirësi për ekzistencë dhe me një garë mjaft të fortë, ku vendin e vetë Ora News e ka siguruar vetëm përmes punës dhe përkushtimit.

Në një transmetim spektakolar, Ora News do të sjellë vizionin dhe konceptin për 10 vitet e ardhshme.

Një logo e re e shoqëruar me investime kolosale do të jetë ajo çfarë Ora News do ti ofrojë publikut që e ndjek dhe me mbështet në mënyrë të pakursyer. Të gjithë në orën 19:00 sintonizohuni në Ora News për të qenë dëshmitarë të takimit me të ardhmen.

Informohuni minutë pa minute përmes fotove mbi gjithçka po ndodh gjatë përgatitjeve por edhe atë çfarë do të ndodhë në spektaklin madhështor të mbrëmjes së sotme.

/Oranews.tv/

