Tonight Ilva Tare - Spaho: Gjashtë arritjet e protestës në çadër

Nënkryetari i Partisë Demokratike, Edmond Spaho i ftuar në “Tonight Ilva Tare” në Ora News ka argumentuar arritjet e protestës së opozitës në çadër.

Pjesë nga deklaratat:

Spaho: Ajo që ka arritur çadra janë shumë më tepër se sa ajo që kemi arritur në Parlament 3 e gjysmë.

-E them se brenda një periudhe tremujore u arrit që çështja e kanabisit të ndërkombëtarizohej.

-Prej fillimit të aktivitetit tonë si opozitë e kemi ngritur shqetësimin e kultivimit të drogës. Hahn na garantoi që janë krejt të informuar mbi shtrirjen e këtij fenomeni dhe BE do të angazhohet seriozisht për ta luftuar dhe zhdukur me rrënjë këtë.

– Sot është pranuar që prapa këtij fenomeni është angazhuar edhe policia jo vetëm si një trupë që e vinte re fenomenin, por vihej në shërbim të grupeve kriminale. –

-Rrjedhojë e rezistencës në çadër është largimi i ministrit Tahiri.

-Ministri Tahiri është konsideruar ministri më i suksesshëm nga zt.Rama. Sot ministri Xhafaj e ka ngarkuar me faj, e ka bërë përgjegjës për këtë shtirje të gjerë të drogës në Shqipëri.

– Sikurse u largua një tjetër ministër i akuzuar për afera korruptive. Ministri i cili po na realizonte të ashtuquajturën shëndetësi falas. Po kështu është pranuar edhe influencimin e parave nga droga në zgjedhje.

-Çadra arriti edhe objektivin e deklaruar se nuk ka zgjedhje farsë. Me zgjedhjet në Kavajë, kryeministri u tërhoq nëse ma lejoni të them me “bisht ndër shalë”. Një ditë para tërheqjes kishte deklaruar se zgjedhjet në Kavajë do të bëhen.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter