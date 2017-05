25 qershori - Spahiu jashtë listave PD, do të lërë politikën

Kreshnik Spahiu, kreu i Aleancës Kuq e Zi deklaroi mbrëmjen e 26 majit se nuk kishte gjetur marrëveshjen me kreun e PD-së. Pas takimit Spahiu tha se Basha e preu në besë dhe se ai do të linte politikën.

Spahiu: Ka pasur një bisedë me liderin e PD për të cilën nuk kemi rënë dakord. Kemi parashtruar disa parime të cilat unë nuk mund ti tradhëtoj përballë njerëzve që më kanë ndjekur për 6 vjet në protesta kundër PD-PS. Kemi rënë dakord që Bashatë konsultojë për një orë pretendimet e AK.Po kalojmë një situatë shumë të vështirë se unë si lider i AK futa me qindra aktivistë për rrëzimin e qeverisë Rama. Mbetëm i mendimit se në këto 60 minuta do rekleftohet. Në të kundërt nëse do ndihem i tradhëtuar jam i detyruar që pas një ore të jap dorëheqjen.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter