Tonight Ilva Tare - Spahiu: Protesta e 13 majit do të prodhojë diçka surprizë

Kreu i Aleancës Kuqezi, Kreshnik Spahiu thotë në “Tonigt Ilva Tare” në Ora News thotë se protesta e 13 majit do të prodhojë diçka surprizë, pa e zbuluar se çfarë është ajo.

Spahiu: Kemi një strategji paqësore apo më të fortë, mbetet për t’u parë. Por, që protesta e të shtunës nuk do të jetë si protesta e tjera. Ashtu si protesta e 18 shkurtit prodhoi çadrën, edhe protesta e 13 majit do të prodhojë diçka surprizë që do ta detyrojë Edi Ramën për të gjetur rrugën e dialogut dhe për ta çuar Shqipërinë në qeveri teknike dhe zgjedhje në një garë të barabartë.

Duan të votojnë prapë Edi Ramën? Ta mbajnë me shëndet! Edhe 4 vjet tjera, asnjë rrugë nuk do të inaugurohet. Maksimumi ndonjë palmë. Do i ndërrojë, se këto që mbolli u thanë. Ky ka probleme shumë të rënda. Mbjell palma në zona malore, gështenja në bregdet. Gjithmonë ka qenë problematik në vizionin e tij qeverisës dhe ka menduar gjithmonë fasadë.

/Ora News.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter