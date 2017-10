360 Gradë - Spahiu: Kinës i ka ardhur në “majë të hundës” nga Koreja e Veriut

Diplomati Iljaz Spahiu, i ftuar në “360 Gradë” në Ora News, thotë se edhe Kinës i ka ardhur në “majë të hundës” nga Koreja e Veriut duke sqaruar edhe arsyet pse.

Spahiu: Politika kineze ndaj Koresë ka ndryshuar shumë sidomos pas ardhjes në fuqi të Kim Jong un.

Kina e them me bindje që tashmë i ka ardhur në majë të hundës nga Koreja e Veriut. Aj përbën shqetësim të madh jo vetëm nga ana strategjike por edhe si pengesë për zhvillimin ekonomik në rajon.

Në qoftë se çështja e Koresë ka arritur në këtë rrezik, mund të them se Kina nuk do të përfshihet në një konflikt direkt midis SHBA-së dhe Koresë, por Kina do të përfshihet më pas. Në rast të rënies së regjimit aktual të Koresë së Veriut, Kina do të dëshironte që Koretë të ishin të ndara.

/Ora News.tv/

