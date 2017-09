Kuvend - Hysi dhe Paloka nënkryetarë Parlamenti, votohet edhe kryesia e komisiomeve

Kuvendi ka votuar emrat e propozuar nga grupet parlamentar për kryesne e komisioneve të përhershme.

Gjithashtu është zgjedhur, Vasilika Hysi dhe Edi Paloka nënkryetarë të Kuvendit.

Ruçi kritikon krerët e grupeve parlamentare, ndërpret seancën

Kuvendi ishte parashikuar që të niste punimet në orëbn 11:00, por kryetari i Kuvendit Gramoz Ruçi i ka tërhequr vëmendje kryetarëve të grupeve parlamentare, pasi nuk kanë qenë korrekt në dorëzimin e emrave të propozuar prej tyre. Për këtë arsye Ruçi kërkoi pushim deri në zbardhjen e emrave.

Ruçi: Sic kam premtuar që do të jemi rigoros për fillimin e punimve të kuvendit. Po e filloj vërejtjen e parë me mungesën e korrektësisë të kryetarëve të grupeve parlamentare që nuk mund të vazhdoj më tej, prandaj ju lutem pak pushim dhe pak durim sa të zbardhen propozimet e drejtuesve të grupeve parlamentare që ju keni zgjedhur.

Ja çfarë do diskutohet sot në Kuvend

Në këtë seancë grupet parlamentare do të dorëzojnë zyrtarisht emrat dhe përbërjet e Komisioneve Parlamentare dhe organeve drejtuese të Kuvendit dhe më pas do të bëhet zgjedhja e tyre.

Ndërkohë sot pritet që Partia Socialiste të mbledhë Kryesinë, për të përcaktuar emrat që do të drejtojnë 5 komisione parlamentare nga 8 që janë gjithësej.

Nga kampi i opozitës duket se Partia Demokratike do të drejtojë 2 nga 3 komisionet paralamentare që i takojnë opozitës, duke i lënë Lëvizjes Socialiste për Integrim, kryesimin e Komisionit të Shëndetësisë.

Marrëveshja është arritur mbrëmjen e 12 shtatorit, gjatë diskutimeve maratonë për programin e qeverisë, ndërsa Petrit Vasili është propozuar si kryetar i komisionit paralmentar për Çështjet Sociale dhe Shëndetësisë.

Ndërkohë Partia Demokratike ka propozuar për kryetar të komisionit të Medias Albana Vokshin dhe Genc Pollon si kryetar të komisionit të Integrimit.

Përveç emrave të kryetarëve, Partia Socialiste do të diskutojë edhe ndarjen e deputetëve nëpër komisione.

Rendi i ditës në Kuvend

1. Njoftime (Nenet 7, 13, 14, 44, pika 3 e Rregullores)

2. Projektvendim “Për zgjedhjen e zëvendëskryetarëve, Byrosë dhe

përbërjen e Sekretariateve të Kuvendit” (Nenet 8, 9, 10 dhe 10/1

Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)

 Koha e votimit

3. Projektvendim “Për zgjedhjen e kryesive të komisioneve të përhershme

të Kuvendit” (Nenet 21, 22 Rregullore, votim me shumicë të thjeshtë)

 Koha e votimit

4. Projektvendim për shqyrtimin me procedurë të përshpejtuar të

projektvendimit “Për një ndryshim në vendimin e Kuvendit nr. 166,

datë 16.12.2004 “Për miratimin e Rregullores së Kuvendit të

Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar (Neni 28 i Rregullores, votim me

shumicë të thjeshtë)

/Oranews.tv/

