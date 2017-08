Sot numërohen 7 vatra zjarri në Tiranë, Korçë, Vlorë, Shkodër dhe Fier

Rritja e temperaturave ka shtuar numrin e vatrave të zjarrit. Në të gjithë vendin sipas Emergjencave Civile rezultojnë 7 vatra zjarri në qarqet Tiranë, Korcë, Vlorë, Shkodër dhe Fier. Në fshatin Sinaballaja në Rrogozhinë forcat zjarrëfikëse dhe ato të ushtrisë të mbështetur nga helikopteri i VIVA kanë bërë të mundur izolimin e flakëve që përshkruan 21 hektarë pisha e shkure.

Në Korçë janë shtuar vatrat e zjarrit në pyllin me pisha në fshatin Panarit. Si pasojë u shkrumbua një sipërfaqe me rreth 15 ha me shkurre dhe pisha. Ndërsa në fshatin Shtyllë, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me bazë ushqimore në vendngjarje kanë punuar zjarrfikës, forca të ushtrisë dhe të bashkisë të cilat kanë shuar vatrat e zjarrit.

Në fshatin Karroq në qarkun e Vlorës zjarri ka përshkuar një sipërfaqe me shkurre dhe kullota. Për shkak të terrenit të thyer zjarrëfikësit e kanë pasur të pamundur ndërhyrjen ndërsa kanë qenë banorët e zonës ata që kanë izoluar flakët. Ndërsa në fshatin Stjar të Bashkisë Delvinë si pasojë e zjarrit janë djegur 150 rrënjë ullinj. Po ashtu edhe në fshatin Griz të Bashkisë Patos janë shkrumbuar rreth 60 rrënjë ullinj.

Ndërkohë në Shkodër në fshatin Aliaj, Bashkia Malësi e Madhe, ka rënë zjarr në një sipërfaqe me vreshta.

Në operacione për shuarjen e zjarreve janë angazhuar 38 punonjës zjarrfikës, 7 automjete zjarrëfikëse, Forcat të Armatosura të Ushtrisë, si dhe punonjës të Pyjores, mbështetur nga helikopterë te VIVA, ndërsa Specialistët e Emergjencave Civile bëjnë me dije se janë duke mbajtur situatën në monitorim të vazhdueshëm në të gjithë vendin.

/Oranews.tv

