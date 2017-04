Javë e “nxehtë” politike - Sot në Tiranë Ministrat e Jashtëm të Gjermanisë dhe Holandës

Kjo javë do të jetë e ngjeshur me aktivitete politike, ndërsa me interes pritet se çfarë do të ndodhë me krizën politike dhe negociatat që tashmë kanë nisur mes maxhorancës dhe opozitës.

Sot mbërrijnë në vendin tonë Ministri i Jashtëm i Gjermanisë, Sigmar Gabriel si dhe Ministri i Jashtëm i Mbretërisë së Vendeve të Ulëta, Bert Koenders.

Ata do të zhvillojnë takime me krerë të lartë të institucioneve dhe politikës dhe pritet të përcjellin mesazhet e tyre për gjetjen e një zgjidhje për krizën politike.

Ndërkaq të martën pasdite Kuvendi mblidhet në seancë të jashtëzakonshme për të votuar anëtarët e Komisionit të dytë që do të përzgjedhë për organet e vettingut, ndërsa më 19 prill Kuvendi mblidhet sërish për të zhvilluar raundin e parë për zgjedhjen e Presidentit të ri.

/Oranews.tv/

