Vettingu - Sot mblidhet trupa pedagogjike për anëtarët e KLGJ dhe KLP

Trupa pedagogjike do të mblidhet sot në ambientet e kryesisë së Kuvendit ku do të propozojnë kandidatët për anëtarë të KLGJ dhe KLP. Lajmin e ka bërë të ditur sekretari i përgjithshëm i Kuvendit.

Vetëm një ditë më parë u diskutua dhe numri i punonjësve që do të kenë organet e reformës në drejtësi.

Teksa me propozimin që do të vijë prej trupës pedagogjike do të shkohet edhe drejt përmbylljes së zgjedhjeve për anëtarët e strukturave të reja të drejtësisë në Shqipëri.

Pas kësaj do të nisë edhe reforma e plotë e sistemit gjyqësor në Prokurori si dhe do të realizohet procesi i vettingut.

