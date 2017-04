Deklarata - PD thotë s’ka zgjedhje më 18 qershor: Ligjërisht ka rënë dekreti i Presidentit

Partia Demokratike deklaron se sot ligjërisht ka rënë dhe dekreti i presidentit për zgjedhjet e 18 qershorit.

Deputeti demokrat Oerd Bylykbashi përmes një deklarate për shtyp jashtë ambienteve të KQZ tha se ky institucion nuk ka asnjë mundësi ligjore të regjistrojë lista nëse e bën atëherë shkel ligjin.

Oerd Bylykbashi: “KQZ nuk ka asnjë mundësi ligjore të regjistrojë lista. Nëse e bën është duke shkelur ligjin. Nëse e bën do të jetë haptazi në një veprim të njëanshëm partizan. Do të ishte paligjshmëri e hapur.

Nga sot askush nuk regjistron dot më lista. Ose të them nga mbrëmë në mesnatë ka përfunduar afati ligjor. Ligjërisht ka rënë dhe dekreti i presidentit.

E vetmja mënyrë që shqiptarët nga sot e tutje të votojnë të lirë në zgjedhje të lira e të ndershme është një marrëveshje gjithëpërfshirëse politike e cila do ti mundësojë ata në një moment tjetër të votojnë me kushte të tjera dhe jo me këto që imponon kjo maxhorancë

PS nuk ka bere ende publike listat, LSI u mblodh dje

PS ende nuk ka bërë publikë emrat, Ndërsa mbrëmë LSI mblodhi kryesinë për të diskutuar për listat.

Në mbledhjen që zgjati rreth 80 minuta mësohet se është diskutuar mbi listën e deputetëve të LSI në qarqe, ku eshte rikonfirmuar gati 90% i grupit aktual parlamentar.

Burime për Ora News bëjnë me dije se është rifutur në listë Ylli Manjani dhe Nasip Naço, Edmond Hashinasto do të jetë në Elbasan, ndërsa nuk ka përfunduar ende lista e qarkut të Tiranës dhe Kukësit. Lista për Tiranën pritet të përmbyllet nesër.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter