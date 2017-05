Ora News dhe IPR Marketing - Sondazhi: PS fiton Tiranën, pas saj PD dhe LSI. Surprizë LIBRA e Blushit

Nëse qytetarët e Tiranës do të votonin sot, Partia Socialiste do të fitonte zgjedhjet në këtë qark që ka 34 mandate deputetësh. Rezultatet vinë nga sondazhi i parë i publikuar mbrëmjen e së mërkurës, (31 maj 2917) realizuar nga Ora News dhe IPR Marketing.

Po sipas sondazhit, Partia Demokratike renditet e dyta me 33%, Lëvizja Socialiste për Integrim e treta me 14.0%. Surprizë është LIBRA. Partia e re, sipas këtij sondazhi, ka krijuar elektorat me 6%, ndërsa Sfida e Gjergji Bojaxhiut ka marrë 1.5%

Në krahasim me 2013 Partia Socialiste ka pësuar rënie në Tiranë, ndërsa Partia Demokratike nuk ka pësuar ndryshime. Lëvizja Socialiste për Integrim ka pësuar rritje, ndërsa rreth 6% të votave merr partia Libra e Ben Blushit.

Nga 1000 persona të anketuar, 41% kanë votuar për PS. Marzhi i gabimit të sondazhit eshte +/-2.5%

Sondazhi është zhvilluar më datën 29-30 maj.

Numri i mandateve

Analistët e ftuar në studion e Tonight Ilva Tare në Ora News komentojne rezultatet

Blendi Çeka: Me këtë shifër, PS zbret në 15 mandate. PD ruan të njëjtën përqindje. Është interesant fakti që partitë aleate nuk ndihmojnë. PD ruan përqindjen e votave të veta. Duket se mekanizmi i koalicionit është shumë shpejt për t’u reflektuar. PD në 11-12 mandate.

LSI është në nivelin e 60 mijë votave dhe kam përshtypjen se është 5 mandate. Libra 2 mandate të plota dhe të sigurta.

Artur Zheji: Më duket paradoksale që nuk ka një rritje të Partisë Demokratike në Tiranë. Tirana, qendra dhe periferia është në situatën më dramatike ekonomike. Ardhacakët në Tiranë janë dramë, sepse ata vuajnë dyfish shfrytëzimin. Më duket paradoksale që të kemi një reagim opozitar në status-quo.

Tare: Votuesi i Libras nga vjen?

Antonio Notto: Duhet të verifikojmë nëse këto përqindje do të rikonfirmohen edhe javët e ardhshme. Ajo që po ndodh në botë, është se shumë shpesh vlerësohet ajo që është e re. Sikurse kemi parë që kundër qeverisë ka pakënaqësi, por Partia Socialiste është shumë e fortë. Do të shohim nëse Libra do të jetë në gjendje që javët e ardhshme ta ruaj këtë rezultat. Do të shohim edhe ndryshimin midis Libra në Tiranë dhe në nivel kombëtar. Ky është një element i rëndësishëm.

Tare: Pothuajse ka një dyfishim të LSI-së në Tiranë.

Antonio Notto: LSI-ja ka një lider të fortë. Edhe në këtë rast është interesante të ballafaqohen niveli i LSI-së në Qarkun e Tiranës në nivel kombëtar. Këta janë elementë të rëndësishëm.

Blendi Çeka: Ajo që ka ndodhur si pasojë e marrëveshjes, partitë kanë rënë dakord që të mos ketë koalicion.

Artur Zheji: Dy partitë e mëdha.

Blendi Çeka: Deri dje kishim dy formula për shpërndarjen e mandateve. Një formulë për shpërndarjen e mandateve jashtë koalicioneve dhe formula tjetër për shpërndarjen e mandateve brenda koalicioneve. Formula e dytë nuk është më aktive sot. Formula e parë është avantazhuese për partitë e mëdha. Deri dje edhe PS edhe PD vetëm nga koalicionet me partitë e vogla arrinin të prodhonin 5-6 mandate. Sot arrin të prodhojnë akoma më shumë.

Afrim Krasniqi: Libra është votë proteste, dhe është votë e lëvizshme. Sfida kryesore e Libra është për të ruajtur këto vota deri me 25 qershor.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter