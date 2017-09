Denoncimi - Skandali në “BOOM”: Qytetari shlyen kredinë por figuron debitor

Kreditë vijojnë të jenë një temë e nxehtë për qytetarët. Agim Taçe nga Gramshi denoncoi mbrëmjen e sotme në emisionin “BOOM” në RTV Ora News skandalin me marrrjen e një kredie, të cilën edhe pse e ka mbyllur brenda afateve rezulton debitor dhe duhet të rendë pas gjyqeve.

Gjithçka e ka zanafillën në 2009, kur Taçe do të merrte 2 milion lekë të vjetra kredi pranë Shoqërisë së Parë Financiare të Zhvillimit (FAF Sh.a”. Ai mbyll kredinë brenda afatit të kontratës, 28.9.2012. Merr dhe vërtetimin nga përgjegjësi i FAF për mbylljen e kredisë.

Por në 2013, kur qytetari donte të merrte një tjeter kredi, oficerja e kredise i thote se është debitor dhe nuk mund të marrë hua.

Agim Taçe: Kam marrë kredi prej 2 milion lekësh te Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit (FAF). Mora lekët, deri në 2012 likujdova kredinë sipas kontratës. Lekët si kam derdhur në bankë, i kam derdhur te zyra, te personi që më dha kredinë. Kështu më udhëzoi punonjësi i bankës çdo muaj do i derdhesh këtu. Mora edhe vërtetimin e mbylljes së kredisë. Në 2013 iu drejtova përsëri këtij filiali, i thashë më duhen 1 milion lekë, nuk mi dhanë. Shkova në një fondacion tjetër dhe rezultoja debitor. Shkoj takoj personin që më kishte dhënë kredine te FAF, i them me ke lënë debitor.

Ai tha: Si ka mundësi, si ka hedhur sistemi. Por ai pranoi që unë i kam paguar lekët. Erdhi ora që ai u ndalua nga drejtësia. Po unë prapë jam debitor 1 milion e 6000 mijë lekë bashkë me kamatvonesat. Më është bërë një njoftim nga zyra e përmbarimit që po nuk i dorëzova lekët do të vijë zyra e përmbarimit të më sekuestrojë shtëpinë. Po unë këtë kredi e kam të mbyllur, si ta zgjidh? Banka ka një vërtetim që ai ma ka lëshuar me vulë dhe me firmë nga institucioni që unë i kam paguar. Ç’punë kam unë nëpër gjyqe, ai është i ndaluar, ne jemi debitor. Më ka zënë sherri në shtëpi, më thonë djemtë ku i ke çuar lekët?

Thellohet mashtrimi, 52 raste si i Agimit në Gramsh

“BOOM” së bashku me qytetarin iu drejtuan degës së FAF në Gramsh.Oficeri i Kredisë thotë se përgjegjësi i zyrës që ka qenë para tij është dënhuar për veprën penale të vjedhjes dhe si rasti i Agimit janë 52 persona në Gramsh, që ndonëse kanë mbyllur kreditë rezultojnë debitorë. Dhe sipas tij, për të vërtetuar që i ka paguar lekët, qytetari duhet të hapë gjyq me personin i cili akuzohet për vjedhje.

Oficeri i kredisë FAF: Agimi duhet të hapë gjyq ndaj këtij personi. Janë 52 veta, ndaj them që nuk zgjidh dot gjë unë.Ai është dënuar 2 vjet për vjedhje. Ne varemi nga Tirana, ikni kapni juristen e kompanisë. Dhe kontratën kur e ka bërë, ne të japim kopjen e kontratës ku thotë: Lekët do derdhen në bankë.Ky ia ka dhënë atij në dorë. Ti ke bërë dhe kontratë me noterin.

Qytetari: Nuk kam bërë kontratë unë tek noteri, nuk kam vajtur.Se çfarë ka bërë ai nuk e di.

Oficeri i kredisë FAF: Ta nxjerr unë kontratën që ke firmosur tek noteri.

Qytetari: Se si ma ka marrë firmën.. Po unë tek noteri me atë person nuk kam vajtur të bëj kontratë. Ky nuk është emri im, as shkrimi im, as firma ime.

Qytetarit i manipulojnë firmën dhe emrin në kontratë

Gjatë bisedës me oficerin e kredisë, Agim Taçe, u zu në befasi kur ai i tha se ka bërë kontratë noterie për të marrë kredinë.Edhe pse nuk ndryshon asgjë në kushtet në të cilat ndodhet huamarrësi, i cili e ka likujduar kredinë, Agimi thotë se asnjëherë nuk është paraqituar para një noteri për të firmosur kontratë.

Gazetarja e “BOOM” bashkë me zotin Taçe shkuan tek noterja, KU Agimi i deklaroi se ka shkuar asnjëherë tek ajo për të nënshkruar kontratë dhe se firma e hedhur nuk ishte e tij. Noterja nga ana e saj tha se ka ekspertizë që e vërteton këtë gjë.

Qytetari: Shkrimi nuk është i imi, është shkruajtur Agimin Taçi(duhet Taçe). E ka përafruar ai, po firma nuk është e imja.

Noterja: Urdhëro, hidhe këtu ti emër, mbiemër dhe e verifikoj dhe unë lart atje.Do të shikoj aktet lart dhe do të vish nesër. Ka ekspertizë, kontrollohet firma andej.

FAF Tiranë dhe Gramsh akuzojnë njëra-tjetrën për debinë

“BOOM” iu drejtua zyrave qendrore të FAF në Tiranë. Një punonjës i FAF deklaron se personi përgjegjës për marrjen e lekëve të qytetarëve është në proces gjyqësor. Përgjegjësinë për debinë ia faturon degës së Gramshit, ndërsa kjo e fundit Tiranës. Gazetarja e ‘BOOM” mori numrin e juristit të firmës për të sqaruar rastin.

Punonjësi i FAF: Është në proces gjyqësor, është në prokurori mesa di unë ky personi, pergjegjësi. Ky ka qenë një mashtrues që ka shkuar në prokurori. Ka dalë vendimi apo jo për të nuk e di.Kjo është pjesë e kredisë dhe teorikisht Gramshi ka një përgjegjës.Nuk di të japim ne më shumë sqarime sesa të jep ai që ëhstë përgjegjës i asaj por flas me atë të kredisë.

Juristi i firmës: Je gazetare investigative, zgjidhe vetë

Gazetarja e “BOOM” kontaktoi përmes telefonit juristin e firmës.Ai deklaron se merret vetëm për trajtimin ligjor të kredisë me probleme dhe jo detyrimin që ka zotëria.

Juristi mohon që çështja e Agimit të ketë shkuar në përmbarim, ndonëse “BOOM” disponon vendimin e gjyqit që vërteton të kundërtën.

Juristi i firmës refuzoi të japë shpjegim për rastin, duke u shprehur “Meqë je gazetare investigative mund ta zgjidhësh vetë”.

Juristi i FAF: Unë merrem vetëm me trajtimin ligjor të kredisë me probleme, nuk merrem me detyrimin që ka zotëria.Çështja nuk ka shkuar në përmbarim se jam i informuar për atë person. Meqë je gazetare investigative mund ta zgjidhësh vetë. Nuk e di, unë nuk mund të ndihmoj.Derisa i ke hyrë zgjidhi, ç’a të them unë.

