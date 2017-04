Detaje nga operacioni - Skafi me 1.5 tona kanabis nga Shqipëria u ndoq nga policia e 4 shteteve

Policia financiare italiane ka zbardhur sot detajet e operacionit të datave 6-7 prill i cili çoi në sekuestrimin e rreth 1449 kg marijuanë e trafikuar me skaf nga Shqipëria drejt Italisë.

Ky operacion është kryer nga bashkëpunimi i Rojes Bregdetare Italiane, Policisë financiare italiane, flotës ajrore të operacionit europian Triton e repartit të antidrogës e të antiterrorizmit grek. Ky operacion ka përfshirë trupat ajrore e detare të 4 shteteve të ndryshme; Itali, Greqi, Shqipëri e Portugali.

Operacioni u zhvillua natën e 6 prillit falë sinjalizimit të repartit të policisë financiare italiane të pozicionuar në bregdetin shqiptar mbi një trafikim të mundshëm të drogës drejt brigjeve të Kalabrisë.

Reparti i financës italiane të Vibo Valentia natën e 6 prillit ka identifikuar gomonen me drogë ndërsa i afrohej brigjeve italiane. Pasi kanë zbarkuar ngarkesën me drogë në brigjet e komunës së Locrit në Kalabri, skafistët janë larguar me shpejtësi.

Menjëherë ka nisur ndjekja e gomones nga ajri e deti e cila zgjati deri në orën 16.43 minuta të datës 7 prill. Pas disa të shtënave paralajmëruese me armë në ajër, skafistët janë dorëzuar në afërsi të brigjeve në Veri-Perëndim të Kretës.

Rezultatet e këtij operacioni janë;

3 skafisët të arrestuar

4 persona të tjerë të arrestuar ndërsa rekuperonin në brigjet italiane ngarkesën me drogë të shkarkuar në afërsit të komunës së Locrit në Kalabri.

1449 kg marijauën e sekuestruar që në vlerën 7 euro për gramë do të sillte në treg një përfitim prej 10 milionë euro.

1 gomone me dy motorrë të fuqishëm prej 350 kf e sekuestruar.

