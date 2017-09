/Oranews.tv/ 

Ora News zbardh dosjen - Si ndodhi përplasja në Elbasan dhe “zhdukja” e shoferit

Ora News zbardh me detaje çfarë ka ndodhur më 18 shtator në Elbasan. Si ndodhi përplasja e mjetit të policisë tek dera e tregut Agroushqimor në pronësi të biznesmenit Petrit Çela? Kush ishte dhe si arriti të largohej djaloshi me kapele i cili përplasi makinën e policisë duke rrezikuar jetën e efektivëve?

Për këtë ngjarje gjykata dha masën e sigurisë “arrest me burg” për Valmir Dedjan, 44 vjeç, roje i tregut agro-ushqimor në pronësi të biznesmenit Petrit Çela dhe për Ledio Zabeli, ndërsa u la në arrest shtëpie Klement Xhaferri. Në kërkim është shtetasi i dyshuar Suel Çela.

Kontrolli i Range Roverit dhe thirrja për të ndaluar

Ngjarja nis në orën 20:00 në lagjen Syrja Dylgjeri në rrugë, para derës së Tregut Agroushqimor të Elbasanit.

Makina e policisë me targë MB002AA, me katër oficerë policie brenda, njëri prej të cilëve zëvendësdrejtori i Policisë Qarkut Elbasan, kishte ndaluar për kontroll automjetin tip Range Rover me targë AA040OJ, I cili po lëvizte drejt Zaranikës.

Makina drejtohej nga Endri Çopja ndërsa Ledio Zabeli ishte pasagjer në vendin e parë.

Më parë këtij automjeti i ishte bërë thirje të ndalonte, dhe ai kishte ndaluar përpara derës së tregut Agroushqimor, informon Ora News.

Dyshimet që lindën nga radioja e policisë

Policia ishte vënë në ndjekje të këtij mjeti, pasi policët i kishin parë në dorë Ledio Zabelit një radio si ata të policisë.

Kur kanë ndaluar makinën policët kanë kërkuar të shohin radion që Ledio mbante në dorë. Në këtë moment Ledio Zabeli kishte tentuar tia linte radion e dorës, rojes së tregut Agroushqimor, Valmir Dedja, por policët nuk e kishin lejuar ta bënte këtë.

Makina në pronësi të Petrit Çelës

Kur policët i kanë kërkuar dokumentet e makinës drejtuesit të automjetit, Endri Çopja, ai u ka deklaruar se mjeti ishte në pronësi të Petrit Çelës. Ndërkaq, mes tyre dhe punonjësve të policisë është debatuar për disa minuta, për shkak se atyre u ishte kërkuar që të çonin automjetin në Policinë Vendore, për verifikim.

Në ndihmë të patrullës ka vajtur dhe një furgon policie ‘’Shqiponja’’ dhe të një Furgoni tjetër ‘’patrullë policie’

Pasi kanë rënë dakord, njëri prej punonjësve të policisë ka hipur në Range Rover bashkë me drejtuesin e mjetit, Endri Çopja, ndërsa Ledio Zabelin e kishin futur në furgonin e policisë ‘’Shqiponja’’, informon Ora News.

Momenti i përplasjes

Ndërsa bëheshin gati të lëviznin me makina, drejt Komisariatit të Policisë, një makinë e tipit Audi, ngjyrë e zezë, ka ardhur me shpejtësi nga qyteti/juglindja e Elbasanit. Pasi është futur mes dy makinave të policisë, automjetit Volzvagen autoveturë me targë policie MB002AA, dhe Furgonit Patrullë Policie Audi ka ndeshur me pjesën anësore, majtas të mjetit, autoveturën me targë policie MB002AA. Përplasja ka ndodhur nga krahu i shoferit, në prapakolp, informon Ora News.

Si u hap papritur porta e tregut dhe zhdukja

Makina menjëherë ka hyrë në territor të tregut Agroushqimor, porta e të cilit është hapur nga dikush në distancë, me anë të një pulti komandimi.

Dyshohet se roja i objektit, ka hapur portën me telekomandë, pasi askush nuk është vënë re tek porta

Menjëherë pas kësaj porta është mbyllur përsëri.

“Nga ky manovrim i drejtuesit të autoveturës Audi, u rrezikua dukshëm jeta e oficerëve të policisë që ishin brenda kësaj makine në këtë moment, dhe e policëve të tjerëve, që ndërkohë po përgatiteshin të hipnin në makinat përkatëse për të shkuar në Komisariat’ bëjnë të ditur burimet nga grupi hetimor.

Fshehja brenda Tregut Agroushqimor, dhe refuzimi për ta hapur

Nga kjo që ndodhi, menjëherë dikush nga punonjësit e policisë qëlloi me armë në ajër, po ndërkaq drejtuesi i Audit ishte larguar me shpejtësi në brendësi.

Punonjësit e policisë kanë kërkuar që të hapet porta e ‘’Tregut Agroushqimor’’ por roja i ishte përgjigjur se nuk i njihte se kush ishin, dhe se nuk kishte të drejtë tu hapte derën, pa pyetur më parë administratorin e këtij territori, i cili më pas do të identifikohej si Petrit Çela.

Kjo gjendje zgjati shumë në kohë. Vetëm me ardhjen e Petrit Çelës, dera e objektit u hap dhe policia nisi kontrollin për gjetjen e autoveturës Audi, informon Ora News.

Autoveturën Audi me targa AA795EP e gjetën të mbyllur dhe të parkuar në pjesën juglindore të tregut, pranë një restoranti. Çelësat e saj i solli Petrit Çela, dhe ajo u hap.

Në pamje të parë ajo dukej makinë e blinduar. Makina kishte gërvishtje në pjesën anësore, majtas,nga krahu i shoferit, ndërsa shiriti i këtij krahu u gjet në tokë.

Kjo përforcoi dyshimin që ky mjet kishte goditur mjetin e policisë më parë.

Zhdukja e shoferit me kapee

Policia vijoi kërkimet për drejtuesin e Audit që shkaktoi përplasjen, një djalë i ri me kapele por pa asnjë rezultat.

Policia bëri kërkime dhe brenda bar restorantit, (pranë së cilës u gjet audi) dhe nga kontrolli e kqyrja e tij u vu re se hapja e disa dyerve të brendshme, të nxirrte në një rrugë tjetër, në krahun më jugor të objektit, nga ku mund të largoheshe, informon Ora News.

Hetimet per vrasje e mbetur ne tentative

Prokuroria e Krimeve të Rënda filloi hetimet për veprën penale “vrasje e mbetur në tentativë ndaj punonjësve të policisë

Ndërkohë Gjykata e Krimeve të Rënda ka vendosur të lërë në burg dy nga tre personat e arrestuar pak ditë më parë në Elbasan gjatë operacionit të policisë për kontrollin dhe sekuestrimin e automjeteve luksoze

/Oranews.tv/

