Fier - Shtyrja e regjistrimit te koalicioneve, Meta: Ti japim kohe PD-se

Kërkesa e PS dhe LSI për shtyrje të regjistrimit të koalicioneve është për ti dhënë më shumë kohë PD. Kështu është shprehur kreu i Kuvendit Ilir Meta nga qyteti i Fierit.

Meta tha gjithashtu se duhet të bëhet çdo përpjekje nga ana e mazhorancës që opozita të futet në zgjedhje, por nga ana tjetër u shpreh kryeparlamentari nuk mund të pranoj që opozita nuk do bëjë përpjekejet e saj për tu përfshijë në këtë proces përmes dialogut.

Në lidhje me Presidentin, Meta tha se ende nuk ka emër, ndërsa theksoi vullnetin për bashkëpunim me opozitën për një emër konsensual.

Për koalicionin me PS, Meta tha se kjo nuk është më e rëndësishmja, pasi duhet të garantojmë zgjedhje me standarde.

Konferenca e plotë e Ilir Metë në Fier

Meta: Besoj që çdo përpjekje e cila synon t’i japë mundësi edhe opozitës në mënyrë të veçantë që të përfshihet në procesin zgjedhor dhe në zgjedhjet e ardhshme duhet konsideruar si konstruktive dhe pozitivie, pasi dihet që PD dhe shumë parti të tjera opozitare nuk janë regjistruar në KQZ as si subjekte dhe as si koalicion. Unë besoj se kjo kohëzgjatje, ose kjo përpjekje për të vendosur një afat të ri për regjistrimin e partive dhe koalicioneve është një kontribut që i jepet për mbarëvajtjen e procesit zgjedhor dhe një mundësi për të gjithë që të kontribuojnë për një marrëveshje bashkëpunimi që krijon kushte normale dhe konstruktive për zhvillimin e zgjedhjeve të ardhshme. Kjo është një përpjekje për ti dhënë kohë PD dhe partive të tjera të opozitës dhe gjithë forcave të tjera për shkak të zhvillimeve të deritanishme për të bërë përfundimisht jo vetëm regjistrimin në këtë proces zgjedhor por edhe zgjedhjen e tyre sipas koalicioneve që dëshirojnë, pasi nëse do të merrnim në konsideratë këtë kritikë do të ishte e pamundur formalisht për opozitën për të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme.

Emri për President?

Meta: Nuk ekziston asnjë emër i përvecëm pasi edhe për presidentin në kemi shprehur vullnetin për dialog dhe për të zhvilluar një proces bashkëpunues dhe mundësisht konsensual me opozitën është një tjetër tregues për normalizimin e situatës politike.

Koalicion PS-LSI

Meta: Kjo nuk është cështja më e rëndësishme, vendimtare mbeten standardet e zgjedhjeve, procesi gjithëpërfshirës zgjedhor dhe për këtë nuk dot ë rreshtin përpjekjet në ditët e ardhshme që opozita të përfshihet në këtë proces. Kjo ka qenë edhe arsye që unë i kam dërguar një letër kryetarit të PPE për të kërkuar ndihmën e Partive Popullore për të rritur besimin mes palëve në interest ë një procesi zgjedhor që meritojnë qytetarët shqiptarë, por edhe hapi tjetër ai i çeljes së negociatave.

Qeveria e besimit?

Meta: Unë vazhdoj ti qëndroj idesë se duhet patjetër ti japim besim qytetarëve shqiptarë për një proces të denjë për një vend europian për zgjedhjet e ardhshme dhe për këtë duhet të bëjmë cdo përpjekje si nga qeveria, mazhoranca, por edhe nga opozita përmes dialogut dhe tolerancës reciproke.

Do të shkoni pa opozitën në zgjedhje?

Meta: Unë këmbëngul që PD të përfshihet në dialog dhe njëkohësisht të koënsideroj të rëndësishme çdo përpjekje për të afruar dialogun dhe për këtë shpresoj që edhe PPE të japë kontributin e saj dhe nuk duhet të mendohen zgjedhjet pa opozitën, por nuk as nuk mund ta pranoj që opozita nuk do bëjë përpjekejet e saj për tu përfshijë në këtë proces përmes dialogut.

Listat për kandidatët në Fier

Meta: Nuk kemi sepse nuk kemi hyrë në proces, por kjo nuk është më e rëndësishmja.

