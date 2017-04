Gjithçka çfarë ndodhi sot - Shtyrja e regjistrimit të koalicioneve, PS-LSI përplaset me PD e LIBRA

Ndërsa sot në mesnatë skadon afati i regjistrimit të paritve dhe koalicioneve për zgjedhjet e 18 qershorit 2018.

PS e LSI-së përmes një letre drejtuar KQZ mëngjesin e sotëm kërkuan mundësinë e shtyrjes së afateve për regjistrimin e koalicioneve. E ndërsa KQZ caktoi ditën e nesërme si datë për shqyrtimin e kërkesës, mes kampeve politike pati reagime të shumta.

Kryeministri Edi Rama dhe kryetari i Kuvendit Ilir Meta e konsideruan kërkesën shprehje vullnetmirë për ti dhënë kohë PD. Opozita i kërkoi KQZ të respektonte Kodin Zgjedhor.

Edhe Partia e Ben Blushit, LIBRA shprehet kundër kërkesës së dy partive të maxhorancës, duke cilësuar KQZ të politizuar, ndërsa kërkesën grusht shteti të partive në pushtet. I të njëjtit qëndrim janë dhe anëtari i KQZ-së Klement Zguri por dhe e quajti kërkesën e dy partive jo legjitime dhe që sipas tij do të prishte zgjedhjet. Edhe konstitucionalisti Clirim Gjata e quan veprim kamikaz.

Cfare ndodhi sot

Ora 09:10 PS dhe LSI leter KQZ: Shtyj afatet e regjistrimit

Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, i janë drejtuar me një letër Komisionit Qendror të Zgjedhjeve duke kërkuar shtyrjen e afatit për regjistrimin e kolicioneve.

Kërkesa mban firmën e dy kryetarëve të grupeve parlamentare Gramoz Ruçi dhe Luan Rama, ndërsa thkesohet e mazhoranca është në përpjekje të vazhdueshme për të negociuar me opozitën, për të mundësuar pjesemarrjen e plotë të të gjithë spektrit ekzistues politik te vendit në zgjedhjet e 18 qershorit.

“Në këtë kontekst social-politik, i cili nuk mund të neglizhohet nga asnjë institucion publik ne vend aq me pak nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, kerkojme nga ana juaj nje qendrim ne lidhje me mundesine per te shtyre afatin e regjistrimit të partive politike ne zgjedhje dhe te regjistrimit te koalicioneve zgjedhore. Në gjykimin tonë, tejkalimi i afateve te parashikuara me disa dite, nuk do te sillte asnje pasoje penalizuese, por do te kontribuonte per te krijuar hapesira per te siguruar nje proces sa me gjithpërfshirës”

Ne kete link ndodhet letra e PS-LSI

Ora 11:00 – Vjen reagimi pare i PD-se. Bylykbashi: Rama e Meta me dy firma hedhin në erë një Kod me 84 vota

Deputeti demokrat i cili është angazhuar dhe si negociatori i PD-se për zgjidhjen e krizës aktuale politike, e cilëson këtë kërkesë, “gallatë idioteske”.

“Këta duan ta bëjnë Kodin Zgjedhor si ate paçavuren që bënë për “vetingun” ku nuk lanë procedurë e afat pa bërë çorap, aq sa nuk merret vesh më llumi që kane sajuar. Lodhu 10 vjet ne duke përmirësuar Kodin me konsensus, lodhu ODIHR duke rekomanduar të qartësojme afatet. Të del Rama me Metën, e me një shkresë me dy firma hedhin në erë një Kod me 84 vota”, shkruan Bylykbashi në Facebook.

Deputeti demokrat vijon se KQZ nuk e ndryshon dot ligjin dhe afatet e tij edhe sikur të votoje me 7 vota unanime. Lexoni reagimin e plotë të Bylykbashit

Ora 11: 20 Ish ministri i Drejtesise Ylli Manjani thote: Triumfoi politika e konfliktit, ligjërisht s’ka zgjedhje me 18!

Ora 12:00 Klement Zguri:‘KQZ nuk shtyn afatin pa marrëveshje politike’

Anetari i Komisionit Qendror te Zgjedhjeve, Klement Zguri, e cilëson kërkesën e dy partive jo legjitime dhe që sipas tij do të prishte zgjedhjet.

Klement Zguri: “Sot është data ligjore për të përfunduar regjistrimi. Kërkesa e dy partive nuk është legjitime. Kërkuesit nuk kanë autorizim për këtë kërkesë. Përmbajtja e saj prek zgjedhjet, i prish ato”.

Ora 13:19 Reagon LIBRA: Të shtysh regjistrimin njësoj si të shtysh zgjedhjet

Edhe Partia e Ben Blushit, LIBRA shprehet kundër kërkesës së dy partive të maxhorancës, duke cilësuar KQZ të politizuar, ndërsa kërkesën grusht shteti të partive në pushtet.

Përmes një deklarate për mediat, LIBRA thotë se nëse KQZ merr parasysh këtë kërkesë dëshmon edhe njëherë varësinë politike të këtij institucioni.

Të shtysh 18 prillin, thekson LIBRA, është njëlloj si të shtysh 18 qershorin.

Ora 14:20 Ndërmjetësimi, eurodeputeti McAllister në Tiranë më 24 Prill

Eurodeputeti David McAllister viziton Tiranën më 24 Prill. McAllister, i cili mban dhe postin e zëvendës­presidentit të Partive Popullore Europiane pritet të jetë në rolin e negociatorit për të zgjidhur krizën nëpërmjet dialogut.

Ora 15:00 Rama: Ne me buke PD me gure

Permes nje postimi ne twitter Rama thote se shtyrja ishte shprehje vullnetmire ndaj PD-se por se kjo e fundit po e qellon me gure

Rama: Kërkesa KQZsë është e koalicionit PS-LSI&Etj si shprehje vullnetmirë ndaj PD&Etj.Po asnjë merak nëse ne me bukë e ata me gurë deri në fund.

Ora 15:20 PD leter KQZ: Mos prano kërkesën e PS-LSI, shkelja e afateve pasoja të tjera

Partia Demokratike nëpërmjet nje letre që mban firmen e nënkryetarit Edi Paloka, i kërkon KQZ që të respektoi kodin zgjedhor dhe të mos marrë vendim ndërsa thekson se afatet e përcaktuara për regjistrimin e koalicioneve janë të lidhura ngushtë me datën e zgjedhjeve

PD: Afatet e përmbajtura në nenet 64 dhe 65 të Kodit Zgjedhor janë qartësisht të lidhura me datën e zgjedhjeve, dhe rrjedhimisht shtyrja eventuale e tyre është pazgjidhshmërisht e lidhur me shtyrjen e vetë datës së zgjedhjeve, kompetencë kjo e fundit jo e Komisionit Qëndror të Zgjedhjeve, por vetëm e ligjit zgjedhor, i cili mund të ndryshohet nga partitë politike përmes një konsensusi gjithëpërfshirës në Kuvend.

Partia Demokratike argumenton se çdo vendimmarrje mbi atë kërkesë, do ta përvijonte KQZ si institucion që i sherben si mashe elektroale mazhorances qeverisëse.

Ora 17: 11 Meta: T’i japim kohë PD. Nuk ka ende një emër për President

Kërkesa e PS dhe LSI për shtyrje të regjistrimit të koalicioneve është për ti dhënë më shumë kohë PD. Kështu është shprehur kreu i Kuvendit Ilir Meta nga qyteti i Fierit.

Meta tha gjithashtu se duhet të bëhet çdo përpjekje nga ana e mazhorancës që opozita të futet në zgjedhje, por nga ana tjetër u shpreh kryeparlamentari nuk mund të pranoj që opozita nuk do bëjë përpjekejet e saj për tu përfshijë në këtë proces përmes dialogut.

Lexoni deklaraten e plote te Ilir Metes

Ora 17: 30 KQZ vendos te mblidhet neser per te shqyrtuar kerkesen PS-LSI

Komisioni Qendëror i Zgjedhjeve do të shqyrtojë ditën e nesërme në orën 13:00 kërkesën e PS dhe të LSI për shtyrje të datës së regjistrimit të koalicioneve.

Po ashtu KQZ do të miratojë përmbajtjen e fletës së votimit për kandidatët për kryetar bashkie në Kavajë.

Ora 18:00 Rama: Do bëjmë përpjekje për zgjedhje gjithëpërfshirëse

Në një prononcim për mediat, jashtë ambienteve të Kuvendit kur sapo ishte djegur raundi i pare ipresidentit Rama komenton kerkesen drejtuar KQZ-se.

Edi Rama:Këtu bëhët fjalë për një sforco vullnetmirë nga ana jonë për të krijuar hapësirë mundësie për opozitën zyrtare me shpresën, konkretisht PD që do kthehet në rrugën e arsyes dhe per ti dhene nje shanc edhe përpjekjes që me gjasë do të ndodhë pas këmbënguljes sonë dhe letres bërë nga kryetari i Kuvendit drejt PPE në funksion të një dialogu që ne nuk arritem ta bëjmë me gjithë përpjekjet tona sepse hasëm në murin shurdh të PD. Kështu që mos kini merak sepse nëse ata do të duan të shkojnë deri ne fund me këtë sjellje ku ne përpiqemi me bukë ata me gurë do të jetë deri ne fund përgjegjësia e tyre.

Mos u shqetësoni, lerëni të shqetësohen ata që kanë arsye të shqetësohen apo ata që mezi presin të mos hyjë PD që të kapin ndonjë deputet më shumë. Ne do bëjmë përpjekje për zgjedhje gjithëpërfshirëse dhe që të gjithë te kënë mundësinë të dalin para gjykimit të shqiptarëve. Sigurisht që cdo përpjekje e ka një fund dhe fundi i të gjitha përpjekjeve do të jetë momenti i regjistrimit të kandidatëve të ekipeve që do të garojnë për 18 qershorin.

Lexoni cfare deklaroi Rama: Presim opozitën. Koalicioni PS-LSI s’është problem

Ora 18: 20 Blushi deklaron : Nëse KQZ vendos, shkatërron përfundimisht zgjedhjet

Kreu i Libra dhe deputeti Ben Blushi thotë se kërkesa e Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për shtyrjen e datës së regjistrimit si koalicione në KQZ është shkelmi më i fundit që i jepet Republikës dhe se kjo është e pafalshme.

Ketu deklarata e plote e deputetit Ben Blushi

Ora 19: 16 Meta: Sipas kësaj logjike, i bie që opozita të mos regjistrohet

Jashte seances se Kuvendit Meta tha se shpresonte se javën e ardhshme të niste dialogu me opozitës për zgjidhjen e krizës duke nënvizuar se do të respektonte çdo rekomandim të Partive Popullore Evropiane.

I pyetur për mos regjistrimin e koalicionit PS-LSI në KQZ dhe pretendimeve për shkelje të Kodit Zgjedhor, Meta tha se sipas kësaj logjike i bie që opozita të përjashtohet përfundimisht nga pjesëmarrja në zgjedhje.

Meta: Ne respektojmë çdo vullnet të institucioneve të tjera. Ne kemi treguar vullnet maksimal për t’i dhënë më shumë kohë opozitës për t’u regjistruar qoftë si subjekte politike, gjë që nuk ka ndodhur me shumicën prej tyre, qoftë si koalicion. Sipas kësaj logjike, i bie që opozita të mos regjistrohet më në zgjedhje dhe përpjekjet tona të mos zhvillohen më me opozitën në rast se do t’i përmbahemi qëndrimit të zt.Bylykbashi, fjala vjen. Lexoni ketu deklaraten e plote

Ora 18: 40 Reagon Lulzim Basha: Ligji është ligj përveç se kur nuk do Rama e Meta

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha tha nga çadra e opozitës se pa qeveri teknike nuk do të ketë zgjedhje, ndërsa theksoi se sipas ligjit, afati i koalicioneve duhet të përfundojë sot në mesnatë.

Sipas Bashës, Rama dhe Meta e ka futur vendin në spirale krize politike.

Lexo deklaraten e plote.

Ora 20: 50 Çlirim Gjata: Nëse KQZ pranon kërkesën e PS-LSI, veprim kamikaz

I ftuar në intervistën e mbrëmjes në Ora News, konstitucionalisti Çlirim Gjata e ka konsideruar të paligjshme kerkesen e PS-LSI. Ai tha se KQZ duhet të zbatojë ligjin duke mos u bërë pjesë e lojës politike. Lexo intervisten e plote

Mbledhja e KQZ me 20 prill 2017 ka dhe 3 pika në rend dite:

Për miratimin e përmbajtjes së fletës së votimit, për kandidatët për Kryetar, Bashkia Kavajë, për zgjedhjet e pjesshme të datës 7 Maj 2017. Për ekzekutimin e vendimit të Kolegjit Zgjedhor të Gjykatës së Apelit, Tiranë nr. 3, akti dt. 14.04.2017 për tu shprehur me vendim në lidhje me kërkesën e datës 31.01.2017 të Partisë “Lista e Barabartë” me gërma nistore “LIBRA”. Për shqyrtimin e kërkesës së paraqitur nga Partia Socialiste dhe Partia Lëvizja Socialiste për Integrim.​

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter