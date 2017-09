Greqi - Shqiptari me 18.5 kg kanabis arrestohet në afërsi të Qafë Botës

Një shtetas shqiptar është arrestuar të shtunën në mesditë, në afërsi të kufirit Greqi-Shqipëri. Ai akuzohet për transportimin e një sasie kanabisi, me qëllim trafikimin.

38 vjeçari u arrestua në vendin e quajtur Ragio, 20 kilometra nga pika e kalimit kufitar të Qafë Botës.

Ai po ecte me këmbë dhe me vete kishte një çantë udhëtimi. Brenda në çantë, policia gjeti 21 paketa me kanabis, me peshë të përgjithshme 18,5 kilogramë.

Policia sekuestroi drogën, si dhe një telefon celular.

Përveç trafikut të drogës, shtetasi shqiptar akuzohet edhe për hyrje të paligjshme në Greqi.

/Oranews.tv/

