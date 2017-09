Sondazhi i IPR Marketing - Shqiptarët zgjodhën Ora News për të parë zgjedhjet dhe rezultatin

Zgjedhjet e fundit parlamentare ishin ngjarja më e rëndësishme politike dhe kryetemë e shqiptarëve.

Një fakt të tillë e konfirmojnë dhe të dhënat e sondazhit të IPR Marketing të publikuar mbrëmjen e sotme në Tonight Ilva Tare, ku nga 2000 persona të pyetur nëse i kanë ndjekur zgjedhjet e fundit parlamentare, 80% e të anketuarve janë përgjigjur Po, ndërsa 20% Jo.

Të pyetur se në cilin kanal i kanë ndjekur më shpesh zgjedhjet dhe në cilin kanal i kanë parë rezultatet e zgjedhjeve, Ora News kryeson televizonet, 33% e të pyeturve i kanë parë më shpesh zgjedhjet në këtë televizon dhe 32% e të pyeturve kanë parë rezultatin e zgjedhjeve në Ora News TV.

Televizioni i dytë renditet Top Channel me 23 dhe 21%, News 24 me 18 dhe 18%, TV Klan 16 dhe 15%, ABC News 2 dhe 2%, Report TV 2 dhe 2%, TVSH 2 dhe 2%, Vizion Plus 1 dhe 2%.

/Oranews.tv/

