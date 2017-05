Shqiptarët në NASA, kërkojnë votën e publikut për të qënë fitues

Jurgeni, Fabjoni, Ema, Nikolini, Denisi dhe Alerti, janë të rinjtë e talentuar shqiptarë që përmes aplikacionit “Blue Odyssey”, konkurrojnë në garën ndërkombëtare të NASA. Përmes këtij programi, çdokush mund të shoh imazhet në 3D të diellit, hënës,tokës duke përdorur saletitët e Nasës. Të rinjtë ndajnë disa nga detajet e projektit.

Fabion Gjuzi: “Ne me projektin që bëmë arritëm të fitonim në kategorinë “People Choise” në Shqipëri dhe aktualisht konkurrojmë në të gjithë botën.”

Denis Ibrahimi: “Duket sikur ti po sheh nga sateliti. Nëse ti rrotullon kokën mund të shohësh diellin, hënën, tokën. Është një eksperiencë me të vërtetë shumë e bukur.”

Nikolin Kosta: “Me anë të kameras së celularit ti e skanon atë dhe mund të shohësh modelet 3D në kohë reale.”

Jurgen Jazaj: “Kemi mundësi që nëse dalim vendi fitues, shteti jonë shqiptar përfaqësohet në NASA nga grupi ‘Blue Odissey’.”

I ka lidhur bashkë pasioni për teknologjinë, ndaj vendosën që këtë herë të prezantojnë Shqipërinë me idenë e tyre novatore.

Nikolin Kosta: “Më shumë është pasioni që na mblodhi të gjithëve. Edhe pse un nuk vij me background nga informatika, kam pasur pasionin ta vazhdoj vetë.”

Ia dolën të jenë një ndër 142 konkurrentet e përzgjedhur në Garën Ndërkombëtare të NASA-s, por sot kërkojnë mbështetjen e të gjithë shqiptarëve duke i dhënë votën e tyre për të qënë më të mirët.

Jurgen Jazaj: “Vetëm me anë të votave mund të kalojmë në Top 5 dhe të vazhdojmë konkurrimin në garën e NASA-s. Me aq sa kishim mundësi shkuam në Top 25 vendet e para dhe është një arritje goxha e madhe. Por momentalisht bëjmë thirrje që të gjitha portalet të na shpërndajnë dhe të votoni, në linkun që do gjeni, grupin “Blue Odissey”.

/oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter