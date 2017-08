Reagim - Shqiptarët e lumtur, Vasili: Zhiva e eurobarometrit do jetë përzjerë me kanabis

Kryetari i Grupit Parlamentar të LSI, Patrit Vasili ka komentuar gjetjet e eurobarometrit që tregon sesa të lumtur janë shqiptarët.

Në një postim në FB, Vasili thotë se nuk ka mundësi që shqiptarët të jenë të lumtur kur janë shumë të varfër.

Reagimi i Vasilit

Eurobarometri na tregon se shqiptaret na qenkan shumë të lumtur, sepse janë shumë të varfër.

Eurobarometri na thotë edhe që megjithëse janë tre herë e kusur më të varfër se europianet, prapë së prapë shqiptarët qenkan shumë të gëzuar që janë kaq të varfër.

Barometrat punojnë me zhivë dhe kjo zhiva e eurobarometrit do të jetë me siguri e përzierë me kanabis, nga ajo që trazon mendjen dhe xhepat e disave….

Gallupi na thotë qartë, që shqiptaret duan të ikin në masë nga Shqipëria, por Gallupi përdor zhivë të pastër me sa duket.

/Oranews.tv/

