/Oranews.tv/ 

“Kujdesi social te Shëndetësia, shmang procedurat për më shumë shërbime”

Studiuesit e politikave të punësimit dhe çështjeve sociale komentojnë ndryshimet në strukturën e qeverisë. Kosta Barjaba nuk kundërshton copëzimin e Ministrisë së Mirëqënies Sociale dhe Rinisë mes Ministrisë së Financave dhe asaj të Shëndetësisë.

Barjaba: “Krijon një sinergji funksionale mes mirëqënies dhe zhvillimit, pra një mirëqënie e mbështetur në kontributet e zhvillimit ekonomik dhe në kontributet e sektorëve të ekonomisë se sa politika sociale dhe një mirëqënie e mbështetur në ato burimet financiare me pikatore që alokoheshin dikur. Pabarazia, ulja e varfërisë dhe hapja e vendeve të reja të punës duhet të jenë direkt në zemër të politikave të programimit dhe të zhvillimit ekonomik. Është logjike që Ministria që programon zhvillimin ekonomik, që ka burimet buxhetore të programojë njëkohësisht dhe politikat për hapjen e vendeve të reja të punës”

Eksperti e sheh pozitive kalimin e pjesës së kujdesit social te Ministria e Shëndetësisë, pasi mendon se njerëzit e pamundur janë ata që kanë edhe më shumë nevoja shëndetësore.

Barjaba: “Shtresat që kanë më shumë nevoja ekonomike dhe sociale kanë edhe më shumë nevoja shëndetësore. Të varfërit kanë nevojë për më shumë mbështetje shëndetësore, ata që janë me ndihmë ekonomike kanë nevojë për më shumë mbështetje nga shërbimet shëndetësore falas. Personat me aftësi të kufizuara, kujdesi për ta nuk duhet të jetë më thjesht një kujdes ekonomik, por duhet të jetë një kujdes duke marë parasysh veçoritë e tyre biologjike, psikologjike, shëndetësore dhe sociale”

Barjaba thotë se ristrukturimi i ministrive do të sjellë edhe një lehtësim procedurash për përfitimin e shërbimeve, të cilat do të jenë të unifikuara.

Barjaba: “Për të aplikuar njëkohësisht për ndihmë ekonomike, për pagesë apo shërbime paaftësie, do të lehtësohen procedurat administrative dhe do të jepen shërbime më të integruara. Qytetarët do ta kenë më të lehtë të marrin shërbime nga sportelet e shërbimeve se sa duke u mar me dy sisteme të ndryshme”

Ekspertët këshillojnë administratat e Ministrisë së Financave dhe Shëndetësisë të hartojnë hartat e ndërhyrjeve emergjence në të dyja fushatat e përgjegjësisë: punësimit dhe kujdesit social duke paralajmëruar edhe një rishikim të buxhetit, por edhe rrezikun se njerëzit në nevojë mund të ngelen pa shërbime.

