Vendimi - Shkrirja e Ministrisë së Mirëqënies, Sulka: Mungesë serioziteti e qeverisë

Ish-drejtues të Ministrisë së Mirëqënies Sociale, më herët e Punës, e konsiderojnë të gabuar vendimin për shkrirjen e këtij dikasteri, që është dhe simbol i qeverive pas viteve ’90.

Ish-zv.Ministri i Punës në kohën e demokratëve, Kastriot Sulka, pohon se zhbërja e një Ministrie që në mandatin e kaluar u bë edhe më e madhe, tregon mungesë serioziteti në strukturën e qeverisë.

Sulka: E njëjta Ministri e cila u blindua, iu dhanë kompetenca nga ministri të tjera, siç ishin arsimi profesional i marë nga Ministria e Arsimit, çështjet rinore, çështje nga kultura. Pra, u blindua, u bë një superministri, kthehemi tani dhe kemi një raport dhe na del që nuk është fare e nevojshme ose që shërbime të caktuara mund t’i bashkëngjiten institucioneve të tjera, çka nënkupton që as në herën e parë dhe as në herën e dytë nuk e ke seriozisht me këtë lloj ndërtimi që i ke bërë kësaj qeverie.

Sulka argumenton se Ministria e Punës nuk është për të hapur vende të reja pune, por për t’i ardhur në ndihmë kategorive sociale që nuk mund të përfitojnë nga zhvillimet ekonomike të vendit.

Sulka: Ministria e Punës dhe shërbimet përkatëse nuk kanë të bëjnë aq shumë për faktin që një popull është i papunë dhe kjo Ministri duhet të krijojë punën. Është ekonomia ajo që krijon vendet e reja të punës.

Ish-zv/Ministri i Punës, e sheh problematike kalimin e pjesës së kujdesit social te Shëndetësia, veçanërisht sa i takon skemës së ndihmës ekonomike, që numëron rreth 80 mijë përfitues.

Sulka: Pjesa e ndihmës ekonomike, e cila është pjesa e luanit për t’u administruar. Ne kemi akoma pa përfunduar një reformë të nisur para 3 vitesh a pak më shumë për ndihmën ekonomike. Nuk ka sens që tia bashkëngjisësh si një nga opsionet terciare që mund të ketë Ministria e Shëndetësisë dhe që të mbuloj këto nevoja. Do fillojmë të meremi me komisionet e KEMP-it, nuk është arsyetim, po i njëjti doktor do të jetë në komision, do të varet nga Ministria e Punës, Instituti i Sigurimeve Shoqërore apo nga Ministria e Shëndetësisë, kjo nuk e rregullon problemin.

Ndryshe nga sa ndodh në vendin tonë, ku numri i të papunëve është i lartë, Ministritë e Punës janë prezente edhe në shtete shumë të zhvilluara ekonomikisht, ku niveli i papunësisë është shumë i ulët.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter