Denoncimi në 'BOOM' - Shkolla private lë nxënësin pa mësim për shkak të modelit të flokëve

Emisioni investigativ BOOM në Rtv Ora News ka trajtuar rastin e një nxënësi në një shkollë private, të cilin nuk e pranojnë në mësim për shkak të modelit të flokëve. Arbri studion në një shkollë private në Tiranë, ndërsa rrëfen historinë e tij përpara kamerave të emisionit.

Denoncimi:

Arbri: Pasi vajta në klasë, profesori kujdestar më nxori për shkak se kisha një model të papërshtatshëm flokësh. Dhe më nxori të flisja me drejtoreshën nëse do të ikja nga klasa dhe të mos kthehesha më ose duhet të qethesha dhe të kthehesha dhe të vazhdoja mësimin.

Gazetarja: Ti çfarë bëre?

Arbri: Kjo është hera e disatë që më ndodh kështu dhe vendosa të flisja dhe me prindërit dhe pasi morën prindërit, babai im erdhi këtu dhe folën edhe me drejtoreshën dhe me koordinatorët për këtë gjë që është e papërshtatshme.

Gazetarja: Ku qëndron problemi tek modeli i flokëve?

Arbri: Ky model sipas shkollës është i papërshtatshëm, është jo modest për shkak se pjesët anësore janë shumë të shkurtuara dhe pjesa sipër është shumë më e gjatë.

Gazetarja: Çfarë të thanë për të bërë sot?

Arbri: Në qoftë se do të qethesha do të kisha vazhduar mësim në klasë, do të haja bukën veç, i veçuar nga tjerët për shkak se nuk ishte model i të tjerëve. Duhet t’i qethja direkt në berberin më të afërt. Kam folur shumë herë dhe kam vendosur t’i toleroj. Nuk e kam bërë shumë të madhe. Këtë herë sikur e kaluan kufirin vendosa t’i kundërshtoj.

Gazetarja: A i the drejtoreshës që po e pres këtu?

Roja: Po.

Gazetarja: Çfarë të tha?

Roja: Nuk ka mundësi.

Gazetarja: Ta pres unë kur t’i ketë mundësitë?

Roja: Ta takoja zotëria si prind i fëmijës.

Prindëri i fëmijës Bujar Bendo: Fola me drejtoreshën dhe e lamë që rasti i Arbënit nuk do të trajtohet, do të vazhdojë normalisht si të gjithë nxënësit e tjerë. Më la hapësirën për ta diskutuar në parim çështjen e rregullores. Më la hapësirë ta diskutojmë në parim rregulloren dhe për ta trajtuar se çfarë përfshin rregullorja dhe ku është impakti në Kodin e Etikës. Kjo ishte e gjitha.

Ju falënderoj për trajtimin e rastit.

