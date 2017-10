Shkodër, 50-vjeçari me motor plagoset rëndë nga një Benz

Një 50-vjeçar i cili po udhëtonte me motor është përplasur nga një automjet dhe si pasojë ka marrë dëmtime të rënda. Ngjarja ka ndodhur në lagjen Ndoc Mazi” Shkodër,

“Menjëherë shërbimet e Policisë kanë shkuar në vendgjarje ku kanë konstatuar se një mjet tip Benz me targë AA 299 OT me drejtues A. K. është përplasur me motorrin tip Indian me targë AF 254 drejtues L. H. 50 vjeç, si pasojë ka mbetur i demtuar rendë drejtuesi i motorrit”, saqaron policia.

Drejtuesi i mjetit Benz u shoqërua në ambjentet e Komisariatit të Policisë Shkodër për veprime të mëtejshme.

Po kryhen veprimet me grup hetimor për sqarimin e rrethanave të aksidentit.

/Oranews.tv/

