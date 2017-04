Tiranë - Sheshi “Skënderbej” hapet në qershor, 70% e punimeve kanë përfunduar

Sheshi Skënderbej do t’i kthehet përfundimisht qytetarëve në muajin qershor. 70% e punimeve kanë përfunduar dhe aktualisht po punohet për instalimin e 140 shatërvanëve. Drejtori i zhvillimit të projektit Gentian Agolli jep detajet për fazën e punimeve dhe varietetet e gjelbërimit.

70% e volumit të punës në sheshin Skëndërbej ka përfunduar. Këtë pamje kanë 34 pllakat të marra nga trevat shqiptare.

Punonjësit e kompanisë po instalojnë pompat e ujit që duhet për 140 shatërvanët që parashikohen në projekt. Koordinatori i këtij projekti Gentian Agollit parashikon që me këtë ritëm punimet do të përfundojnë në muajin qershor.

Gentian Agolli: Është bërë gati 70% e volumit, janë bërë të gjithë instalimet e shatërvanëve, janë rreth 100 shatërvanë me burim në shesh, rreth 40 të tjerë që janë me presion, është dhe një perde e huaj. Këto të gjitha do të instalohen gjatë këtyre ditëve. Po instalohen pompat që janë në dhomat teknike.

50% e sipërfaqes është e ngurtë dhe 50% do të jetë e gjelbëruar me 11 lushishte dhe varietete të shumta drurësh dhe bimësh nga e gjithë Shqipëria.

Gentian Agolli: Me 1 maj fillojmë mbjelljen e luleve, janë lule shumëvjeçare dhe ato sezonale që do të fillojnë të mbillen në të gjithë pjesën e projektit dhe besoj se në fund të majit, me 1 qershor do të jetë e përfunduar.

Kjo hapësirë e gjelbëruar do të mbetet në formën ekzistuese por do të shtohet gjelbërimi dhe do të vendosen stola për të pushuar.

Kjo rrugicë këmbësorësh është e përkohshme.

Sheshi së shpërjti do t’i kthehet qytetarëve dhe mesa duket partive politike, pasi ditën e enjte është paralajmëruar që në këtë hapësirë të gjelbër të zhvillohet një takim elektoral i PS me strukturat.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter