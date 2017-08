Austri - Sherri për femra, shqiptari vret me thikë serbin, plagos shokun

Një 37-vjeçar serb u vra të shtunën përpara kafenesë së tij në Vienë nga një 28 vjeçar shqiptar i identifikuar si A.S.

Mediat raportojnë se viktima Perica Gavriloviç (në foto), lindur në Bela Crkva u godit me thikë në gjoks nga shqiptari, i cili shoqërohej nga tre femra serbe.

Siç thonë miqtë e tij, shqiptari dyshohet se ka ikur në Kosovë pas ngjarjes.

Mësohet se shkak i sherrit është bërë shoqëria e tre femrave serbe me shqiptarin.

Gavriloviç thuhet se i kishte thënë mikut të tij po serb Almir M 28 vjeç se pse vajzat serbe zënë miqësi me shqiptarë të dyshimtë.

Kaq ka mjaftuar që A.S t’u vërsulet me thikë, duke vrarë Perican dhe plagosur rëndë shokun e tij.

Shqiptari është larguar menjëherë nga vendi i ngjarjes dhe policia austriake është vënë në kërkim të tij.

Sipas informatave jozyrtare, ai ka nënshtetësi serbe dhe qëndrim të përhershëm në Nish.

“Perica ishte konfliktuar në kafene me shqiptarin për shkak të një arsyeje të marrë. Të gjithë ishin nën ndikimin e alkoolit, ka pasur pak grindje, por gjithçka u vendos shpejt. Kur party mbaroi para agimit, Perica dhe Almir shkuan në stacionin e taksive aty pranë, sepse nuk donin të vozisnin dehur. Sidoqoftë, A.S ishte para kafenesë me vajzat nga Serbia” ka treguar një dëshmitar nga vendi i ngjarjes.

Sipas tij, Perica dhe Almir, i cili është gjithashtu është shtetas serb, i shqetësonte fakti që vajzat nga vendi i tyre dalin me shqiptarët.

Perica thuhet se ka thënë: “Vajzat, me të gjithë këta djem nga vendu ynë, po dilni me disa shqiptarë të dyshimtë”.

Shqiptari i revoltuar më pas e goditi në gjoks me thikë, ndërsa Almirin në stomak.

“Perica ishte një njeri i mirë, ai i ndihmonte të gjithë. Ishte një njeri i zellshëm dhe nuk kishte turp nga puna.Kur nuk kishte punë në klub, ai pikturonte ose instalonte pllaka. Ai dhe Almir nuk kishin konflikt me njeri”tha shoku i Pericës.

/Oranews.tv/

