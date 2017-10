“Ditë e Re” - Shehi: Kur s’je hajdut në politikë, ngjit pesë kate në pallatin e Enverit

Një jetë në politikë, por deputeti Dashamir Shehi vijon të jetojë në një apartament modest.

I ftuar në emisionin “Ditë e Re”, Shehi tha se nuk është penduar që bëri politikanin e ndershëm, por as për medalje nuk meriton.

Kjo pasi ndërsa vitet ikin, Shehi thotë se kur shkon tek të 60-at nuk është e lehtë të ngjisësh 5 kate në pallatin e kohës së Enverit.

Shehi: Të thonë që jam hajdut dhe i korruptuar unë rri tek pallati i Enver Hoxhës, në kat të pestë. Këtu po nuk vodhe nuk bën përjetë. Unë jam atje 25 vjet, aty jam martuar, aty janë rritur fëmijët, aty si duket edhe do plakemi. Nuk është gjë e mirë kjo.Kur fillon u afrohesh të 60-ave të ngjitesh në kat të pestë me ashensor nuk besoj që ka ndonjë koleg të këtij niveli por kjo tregon se kemi treguar një respekt për shtetin, detyrat që na ka dhënë. Shteti nuk na është përgjigj, i dominuar në përgjithësi nga hajdutët dhe të korruptuarit, megjithatë nuk jemi pishman se tani nuk kemi dhe kohë me ndryshu.Po qe për dije jam shumë më lart nga këta që më rrethojnë, po qe për origjinë jam shumë më lart, kam lindur këtu në mes të Tiranës.

/Oranews.tv/

