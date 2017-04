Turi ballkanik - Senatori John McCain mbërrin në Tiranë, pritet nga Kodheli dhe Lu

Kryetari i Komisionit të Senatit amerikan për Shërbimet e Armatosura, John McCain ka mbërritur sot në Shqipërinë.

Lajmin e bëri të ditur ambasada amerikane në Tiranë, e cila i uroi edhe mirëseardhjen.

McCain u prit në Rinas nga ministrja e Mbrojtjes Mimi Kodheli dhe ambasadori amerikan Donald Lu.

Në njoftimin e shpërndarë nga ministria e Mbrojtjes thuhet se Kodheli e njohu senatorin me progresin e arritur në fushën e mbrojtjes.

“Gjatë qëndrimit të senatorit McCain në Rinas, ministrja e Mbrojtjes, Mimi Kodheli e njohu me progresin e arritur në fushën e mbrojtjes dhe angazhimin e vendit tonë për të vijuar në këtë drejtim, të bindur se jemi në rrugën e duhur. Senatori McCain u takua edhe me personelin ushtarak shqiptar të trajnuar në programe të ndryshme të qeverisë amerikane.

Gjatë bashkëbisedimit të tyre, ministrja e Mbrojtjes risolli në vëmendje edhe njëherë misionet ku Forcat e Armatosura të Shqipërisë janë përfshirë duke nisur nga misioni në detin Egje, deri tek misionet në Afganistan dhe vijoi më tej me stërvitjet e përbashkëta me aleatët. Gjithashtu ministrja Kodheli u ndal edhe te kontributi i vendit tonë si pjesë e koalicionit global kundër ISIS, kontribut të cilin ministrja Kodheli e cilësoi të duhur dhe të drejtë. Shqipëria jep kontributin e saj në misionin paqeruajtës Resolute Support në Afganistan dhe ishte ndër vendet e para që iu bashkua koalicionit ndërkombëtar kundër ISIS, nën lidershipin e SHBA dhe jep një kontribut aktiv në këtë koalicion”.

Axhenda e takimeve

Në orën 15:20 takim me Ilir Metën

Në orën 16:00 takim me kreun e PD, Lulzim Basha

Pas orës 16:00 takim me Presidentin Bujar Nishani

Në orën 18:10 kryeministri Rama pret në selinë e qeverisë senatorin McCain

“Ne oren 18.10 Kryeministri Rama pret në selinë e qeverisë Senatorin amerikan John McCain. Do ketë një Photo Opportunity ne momentin e pritjes. Me pas dy delegacionet do kenë një darkë zyrtare pune”, informon qeveria.

McCain vjen në Tiranë në kuadër të një turi në Ballkan dhe do të takohet me presidentin Bujar Nishani, kryeministrin Edi Rama, kryetarin e parlamentit Ilir Meta, kreun e opozitës Lulzim Basha, Ministrin e Jashtëm Ditmir Bushati dhe Ministren e Mbrojtjes Mimi Kodheli.

Vizita e zyrtarit amerikan në Tiranë vjen në një kohë krize politike për shkak të protestës dhe bojkotit të ppozitës.

Pritet që gjatë qëndrimit në Shqipëri, Xhon McCein t’u drejtohet me një mesazh drejtuesve të institucioneve dhe partive politike.

/Oranews.tv/

