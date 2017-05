Sarandë, aksidentohet hungarezi me “Suzuki”

Aksidentohet në Sarandë një shtetas hungarez.

Policia bën me dije se rreth orës 15:12, në aksin rrugor Finiq-Sarandë pranë vendin të quajtur “Ish-miniera e kripës”, shtetasi hungarez me inicialet L.Z, 37 vjeç, duke udhëtuar me mjetin motor tip “Suzuki” është rrëzuar.

Për pasojë ka marrë disa dëmtime në trup dhe ndodhet në Spitalin e Sarandës, jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje duke kryer hetimet e mëtejshme.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter