Megaperacioni - Kapen 2.3 ton marijuanë në Itali, arrestohen 1 shqiptar dhe 1 italian

Një megaoperacion antidrogë në Itali ka çuar në sekuestrimin e 2.3 tonë marijuanë në zonën e San Benedetos. Ndërsa janë arrestuar dy pritësit, njëri shqiptar dhe tjetri shtetas italian.

Operacioni u zhvillua gjatë natës nga Guarda de Financa e komandës së San Benedetto del Tronto.

Një gomone oqeanike ka mundur ti shkarkojë ngarkesën e madhe me drogë, në bregdet dhe më pas është larguar në ujrat detare mes Kroacisë dhe Malit te Zi duke i shpëtuar ndjekies disa orëshe të skuadrave të GdF

“Ajo ka humbur gjurmët në ujrat mes Kroacisë e Malit të Zi”, informon policia e shtetit shqiptar e cila konfirmon sekuestrimin e drogës.

“Skuadrat e GdF në afërsi të bregut në zonën e San Benedetos kanë sekuestruar lëndën narkotike të hedhur nga gomonia në një sasi prej 2322 kg e dyshuar marjuanë dhe 625 litra benzinë” saktëson policia e shtetit shqiptar

Arrestohen pritësit- Personat e arrestuar janë, një italian 63 vjeç i identifikuar me inicialet R.A dhe një shqiptar 24 vjeç, i identifikuar me inicialet K.D, rezident në Itali

Ata janë kapur mbrëmë në bordin në një furgoni që po udhëtonte drejt bregdetit verior të lumit Tronto.

Dy personat ishin me një furgon gati për të transportuar lëndën narkotike” thotë policia shqiptare.

Dy të arrestuarit ndodhen në burgun e Marino del Tronto.

Droga ne bregdet – Ndërhyrja e menjëhershme e Guardia di Financa çoi në gjetjen e 40 pakove të mëdha që përmbanin marijuanën.

Në të njëjtën kohë, trupat e njësive detare kanë nisur menjëherë kontrollin e porteve të San Benedetto del Tronto dhe Ankonës, ku kanë gjetur edhe 73 pako të hedhura jashtë bordit nga trafikantët, informojnë mediat italiane.

Policia e Shtetit thotë se sasia e sekuestruar arrin ne 2 322 kg marijuanë.`

Kjo është sasia më e madhe e drogës e kapur në këtë zonë.

Zhdukja pa gjurmë- Skafistët sapo kanë pikasur që janë zbuluar, ata janë larguar me shpejtësi të favorizuar dhe nga errësira.

Ata janë ndjekur nga policia deri në kufirin e ujërave kombëtare kroate dhe më pas kjo e fundit është tërhequr.

Krahas sasisë së drogës, janë sekuestruar dhe 25 bidona me gaz, që shërbente për të furnizuar me karburant mjetin lundrues të trafikantëve.

Të arrestuarit u shoqëruan me burgun Marino del Tronto.

Nga u nis gomonia? – Mediat italiane raportojnë se finalizimi me sukses i operacionit u bë falë informacioneve që policia dispononte se një gomone e nisur nga Shqipëria ishte gati për të shkarkuar një ngarkesë droge në grykën e lumit Tronto. Por policia e shtetit shqiptar thotë se ‘nuk ka elementë që e lidhin këtë rast trafikimi me Shqipërinë”

Hetimet- “Vijojnë hetimet e përbashkëta Itali -Kroaci-Mal i Zi dhe Shqipëri, ku ka një shkëmbim intensiv të informacioneve me policine italiane dhe Guardia di Finanza per hetimin e rastit, por nuk ka elemente që lidhin këtë rast trafikimi me Shqiperinë” informon policia e shtetit.

Vijon kontrolli në det për gjetien e gomones dhe arrestimin e trafikantëve.

/Oranews.tv/

