Tonight Ilva Tare - Sali Berisha nuk ka nevojë kurrë për imunitet

Ish kryeministri Sali Berisha ishte i ftuar sot në mbrëmje në një intervistë në Tonight Ilva Tare në Ora News.

Tare: Ka një tezë që zgjidhja e kësaj krize bëhet në rast se Perëndimi ju ofron garanci për mbrojtje nga hetimet.

Berisha: Secili mund të ketë nevojë për imunitet, por Sali Berisha nuk ka. Edhe në vitet e zeza të diktaturës kam qenë Sali Berisha. Pa dyshim me kufizimet e mia. Këto janë trillime primitive. Çdo shtetar mund të kërkojë imunitet. Sali Berisha kurrë. As për veten dhe as për familjarët e tij. Kam bindjen se i kam qëndruar atij kodi që kam përcaktuar.

Tare: Thatë për mos bindjen civile?

Berisha: Në qoftë se e thonë diplomatë, thuaju që shihni kryetarët dhe kryeministrat tuaj. Të bëjnë çdo lloj presioni. Sali Berisha nuk ka nevojë për asnjë mbrojtje.

/Oranews.tv/

