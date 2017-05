Fier - Rriten eksportet, prodhimet shqiptare në të gjithë Evropën

Në Fier pothuajse janë dyfishuar sipërfaqet e mbjella me prodhime bujqësore, çka është përkthyer me rritje të eksporteve. Sipas ekspertëve, kulturat e mbjella nga fermerët dominohen nga domatja dhe luleshtrydhja.

Fermerët e Myzeqesë në Fier këtë periudhë kanë shtuar sipërfaqet me mbjella në sera me 30%, ose thënë ndryshe me 185 ha, ndërsa në fushë me rreth 2500 ha.

Kulturat e mbjella dominohen nga domatja dhe luleshtrydhja. Sipas Drejtorisë Rajonale të Bujqësië, vetëm për tremujorin e parë të vitit janë eksportuar në vendet e rajonit dhe të BE, 12 mijë tonë produkte, ose 131% më shumë se një vit më parë.

Pavarësisht luhatjeve të temperaturave nga kapriçot e motit, fermerët kanë vijuar mbjelljet sipas programit në bujqësi dhe serat janë ato që deri më tani kanë nxjerrë produktet e eksportit.

/Oranews.tv/

