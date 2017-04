Vrasja - Rrëmbimi i Gazment Çollakut u bë me makinën e Ervin Dalipajt

Ervin Dalipaj, personi i cili u ekzekutua mesditën e së martës është nje person i njohur për drejtësinë shqiptarë. Është ka qenë një person i shpallur në kërkim si bashkëpunëtor për rrëmbimin dhe vrasjen e Gazment Çollakut.

Sipas hetimeve, rrëmbimi i Gazmend Çollakut në janar të 2016 është bërë me makinën Dalipajt, i cili qysh prej asaj kohë ka qenë i shapllur në kërkim.

Sipas hetimeve të Prokurorisë Dalipaj së bashku me Denis Shtrazën dhe në bashkëpunim dhe me dy persona të tjerë, kanë rrëmbyer shtetasin Laert (Gazmend) Çollaku, e kanë lidhur në këmbë dhe duar me fasheta të zeza, e kanë transportuar si fillim me një mjet tip Audi, per ne fshatin Murqin te Krujes dhe e kanë vrarë me armë zjarri, duke konsumuar në këtë mënyrë veprën penale të “Rrembimin ose mbajtjen peng te personit“ e paraprirë ose e shoqëruar me tortura fizikike dhe kur është shkaktuar vdekja e tij”, e kryer ne bashkpunim dhe “Prodhimit dhe mbajtjes pa leje te armeve luftarake”, të parashikuara nga nenet 109/3, 25 e 278/5 te Kodit Penal.

Viktima Ervin Dalipaj ka qenë punonjës i policisë së Tiranës nga 2000- 2012.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter