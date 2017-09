Tonight Ilva Tare - Robeli: Partia e ekstremit në Gjermani provokatore dhe antisemite

Gazetari Enver Robelli në një lidhje me Skype nga Zvicra për “Tonight Ilva Tare” në Ora News, tha se partia e ekstremit të djathtë në Gjermani që ka zënë vendin e tretë është shqetësuese për shkak të shqetësimeve të saj.

Pjesë nga deklaratat:

Robelli: Demokracia është shumë e fuqishme për t’u shqetësuar me hyrjen e AFD-së në Parlament. Nuk është parti konservatore por provokatore. Nuk bëhet fjalë për politikanë që duan të korrigjojnë kursin e partisë së zonjës Merkel, që ka shkuar nga qendra. Ata duan të largojnë Gjermaninë nga BE-ja. Mendon se AFD provokon me qëllim që të polarizojë shoqërinë. Nënkryetari i partisë thotë se duhet të jemi krenar për kontributin e ushtarëve gjermanë gjatë dy luftërave botërore. Ka deklarata raciste, antisemite. Kredoja politike është që për shkak të 6 mln hebrenjve të vrarë duhet mbrojtur Izraeli. Nënkryetari i partisë thotë se këtë çështje duhet ta diskutojmë sepse nuk mund të marrim përgjegjësi për Izraelin. Zonja Merkel ka dështuar të komunikojë me opinionin. E vetmja fjali që tha për 1 mln emigrantët është se “ne ia dalim, sepse jemi të fortë ekonomikisht”.

Politika e zonjës Merkel

Robelli: Ka një shqetësim sidomos në Gjermaninë Lindore e cila është ende më e prapambetur ekonomikisht. Ka një hendek më të madh midis Gjermanisë Perëndimore dhe ajo e sunduar nga komunistët. Në Gjermaninë komuniste është përpjekur t’i bindë njerëzit që kanë qenë të gjithë kundërshtar të Hitlerit. Njerëzit në Gjermaninë Lindore anojnë kah partive ekstremiste. Përpara kësaj, ata kanë votuar një parti shumë më të majtë se social-demokratët. Ata kanë qëndrim të egër kundër pavarësisë së Kosovës. Kanë qëndrim të mirë ndaj Rusisë. Këtu shihet përvoja e ballafaqimit të shoqërisë gjermane me të kaluarën.

