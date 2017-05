Rivlerësimi i pasurisë, 31 maji afati i fundit për mbylljen e procedurave

Qytetarët që ende nuk kanë nisur procedurën për rivlerësimin e pasurive të patundshme kanë afat për dorëzimin e dokumentacionit përkatës deri në orën 11 të paraditës së të mërkurës. Data 31 maj shënon fundit e afatit, dhe pas kësaj date nuk do të lejohet aplikim apo pagesë së tarifës së rivlerësimit.

Në prag të përfundimit të afatit për regjistrimin e pasurive të patundshme, në sportelet e Hipotekës në kryeqytet ka ende qytetarë që nuk kanë nisur me procedurat. Data 31 maj shënon fundit e afatit, dhe pas kësaj date nuk do të lejohet aplikim apo pagesë së tarifës së rivlerësimit. Prej një jave qytetarët kanë pritur në rradhë me orë të gjata, të vetëdijshëm se e kanë neglizhuar proceduarën ata kërkojnë një shtyrje tjetër të afatit.

Specialistja e shërbimit, në ADISA, sqaron se qytetarët që ende nuk kanë nisur procedurat duhet të dorëzojnë dokumetacionin përkatës brenda orës 11 të datës 31 Maj.

Glejdis Hajdini: Të gjithë qytetarët që janë njohur me llogaritjen e tarifës prej 2% të rivlerësimit janë njohur me të dhe kanë ardhur në sportelet e ADISËS për të bërë aplikimet përkatëse, duhet të bëjnë aplikimin pranë sporteleve tona dhe pagesën duhet ta bëjnë po ditën e nesërme brenda datës 31. Për qytetarët që vijnë për herë të parë kanë afatin deri nesër në orën 11:00 për të dorëzuar dokumentacionin përkatës dhe po nesër do të njihen me tarifën që duhet të paguajnë.

Rivlerësimi i pasurive të patundshme ka nisur në muajin shtator të vitit të kaluar dhe ishte parashikuar të përfudnonte në muajin shkurt, afat që u shty në datën 31 Maj për t`ju ofruar më tepër kohë qytetarëve.

/Oranews.tv/

Të parët për lajmin e fundit. Ndiqni Oranews.tv në Facebook dhe në Twitter