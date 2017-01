Arena - Ristani: Hajdutëria e votës është kthyer në refleks, votimi elektronik e zgjidh

Pesë muaj para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare arena politike në vend është përqendruar në disa çështje të rëndësishme.

Demokratët insistojnë se në zgjedhjet e 18 qershorit qytetarët duhet të votojnë përmes sistemit elektronik.

Mes argumenteve se përse partia demokratike kryeson garancinë për zgjedhje të lira e të ndershme.

Ristani: Votimi elektronik heq mundësinë e 80% të problemeve, si votimi për emigrantët, falsifikimi i kartave të identitetit, votimi familjar, blerja e komisionerëve. Shmang problemet në numërim që janë të mëdha. Në një zonë të Parisit me 46 njësi, vetëm tre e përdorin votimin elektronik. Ishte kështu sepse kjo ishte në vullnetin e drejtuesve lokalë. Nuk është argument fakti që atje nuk përdoret dhe këtu nuk përdoret. Ne e kemi paraqitur kërkesën 1 vit përpara.

Ne duam që këtë vend të ketë zgjedhje të lira dhe me këta lloj njerëz të lidhur me krimin, u pa që hajdutëria është kthyer në refleks. Votimi elektronik është një kusht që na realizon një numër të madh problematikash që ne kemi. Sa tym lëshoi nëse hiqej apo jo boja e gishtit, sa luftë bëhet me fletën e votimit.

Por në qoftë se KQZ dhe OSBE–ODIHIR e kanë thënë qartë se për këto zgjedhje nuk ka kohë për votim elektronik i sh-kreu KQZ –se, Kristaq Kume thotë të kundërtën.

Kume: Në qoftë se me votim elektronik, në qoftë se përdorim duke gjurmuar gjurmët e gishtërinjve, është lehtësisht i realizuar. Kushti është që në regjistrin e shtetasve shqiptarë, informacioni që ka të bëjë me gjurmën e gishtit të mund të administrohet si i tillë. Në qoftë se është e mundur që për çdo qendër votimi të ketë një skedar me gjurmët e gishtërinjve, mjafton pajisja dhe gjithçka bëhet.

Pro votimit elektronik duket se është rreshtuar edhe shoqëria civile edhe pse eksperti Gerti SHella thotë se kjo nuk do të shmangte problemin e shitblerjes së votës

Shella: Në qoftë se ka vullnet politika, mund të bëhet në këto zgjedhje. Gjej rastin të konstatoj edhe një paradoks. Çështja e numërimit të votës me makinë në sistemin e mbyllur do të ishte e komplikuar. Nuk do ta shmangte problemin e shitblerjes së votës.

Por aleati kryesor në qeverisje, Lëvizja Socialiste për integrim në gjithë këtë debat te ngritur duket se ka të tjera përparësi

Vasili: Kemi paraqitur disa propozime si; trafikimi dhe shitblerja e votës, fenomen i cili ka spikatur më së shumti mbas zgjedhjeve të 2013-s e këtej. Jemi përqendruar edhe tek fenomeni i mënyrës së financimit dhe parave të partive. Së treti, një ide tjetër është shpejtimi i procesit nëpërmjet gjykimeve që ne i gjykojmë të mundshme, si rritja e qendrave të numërimit, dhe së dyti për të hequr KQZ-në si një hallkë ankimimi, duke shkuar drejtpërdrejt në kolegjin zgjedhor.

Sakaq socialistët e kanë thënë qartë se 5 muajt e mbetur përpara zgjedhjeve nuk janë të mjaftueshëm për të realizuar votimin elektronik. Një vëmendje të madhe mori gjithashtu dhe vota e emigrantëve dhe sistemi përzgjedhës i ndarjeve të mandateve

/Ora News/

